MYNET ÖZEL | Herkes aynı şeyi merak ediyordu! Ölüm haberi neden sadece Böcek Ailesi'nden geldi! Uzman isim yanıtladı...

Aynı aileden art arda gelen üç ölümün ardından gözler tüketilen gıdalara çevrildi. Soruşturma sürerken, Prof. Dr. Vedat Göral aşağıda değerlendirmelerde bulundu.

NEDEN SADECE BU AİLE ETKİLENDİ?

“Tabi yenilen gıdadaki o porsiyon bu aileye denk gelmiş olabilir. Çocukların ölmesi son derece vahim bir olay çünkü çocukların sindirim sistemi kokoreç, midye gibi gıdaları yemeye çok uygun değil. Bu iki çocuğumuzun yapılan otopsi bulgularında midede kanamalar, iltihaplar, ülserler görülmüş. Bu demektir ki bu kişilerde bir akut gastroenterit olduğu, mide hasarı olduğu bu toksik gıdalar, ağır maddeler midede hastalık meydana getirir. Bu olay da bu kişilerin gıda zehirlenmesi olduğunu gösteriyor. Çünkü otopside darbe yok, başka bir ek hastalık yok, midedeki hastalıklar gıda zehirlenmesi olduğunu düşündürüyor.”

HIZLI VE ÖLÜMCÜL SEYİR HANGİ DURUMLARDA GÖRÜLÜR?

“Özellikle çocuklarımızda, hamile bayanlarda, yaşlılarda, immün sistemi bozuk olanlarda, kronik hastalığı olanlarda bu tablo çok daha ağır olabilir. Bu kişiler bunu çok hafif atlatamayabilirler. Eğer kişide bir kronik hastalığı, şeker hastalığı, immün sistem bozukluğu, kanser hastalığı varsa bu olaylar kişide çok daha ağır bir tabloda yol açabiliyor.”

DIŞARIDA BU TÜR GIDALARI TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

“Bildiğim kadarıyla yurt dışında kokoreçe izin verilmemişti. Bizim halkımız gerçekten midye, tantuni, kumpir, salam, sucuk, sosis çok seviyor. Tabii bunlar sokak tadı. Belki lezzetli olabilir ama bilinen yerlerden almak lazım. İyice piştiğinden emin olmak lazım. Yıllarca marka olan yerlerden tüketmek lazım. Bilinmeyen yerden sokak üstü, yol üstü, merdiven altı yerlerden almamak gerekir. Tabii iyi temiz bilinen bir yerde gönül rahatlığıyla yenilebilir ama kişinin de elinin temiz olması lazım. Bu yemekleri hazırlayan kişilerin de elinin temiz olması lazım. Belki eldiven kullanmaları lazım. Pişirme aşamasında, saklama, taşınma aşamalarında da hijyene uyması gerekir.”

'GIDA ZEHİRLENMESİ' DIŞINDA BAŞKA HANGİ İHTİMALLERİ AKLA GETİRİR?

“Üç kişinin birden hayatını kaybetmesi gıda zehirlenmesini düşündürüyor. Çünkü otopside gıda zehirlenmesine ait bulgular var. Bunun dışında herhangi bir darp, travma, kalp hastalığı, böbrek, karaciğer hastalığı, beyin hastalığı yok. Bu da bize gıda zehirlenmesi gösteriyor. Her iki çocuğun mide biyopsisindeki bulgular da bir akut gastroenterit yani mide iltihabının olduğunu düşündürüyor. Bunun da sebebi bakteriler, gıdalar, belki soslar, belki toksinler, belki kullanan başka maddeler olmuş olabilir.”