HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada ilk bulgular geldi... Korkunç şüphe

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesi kabusu yaşadı. Zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede iki çocuk ve anne hayatını kaybetti, baba hayat savaşı veriyor. Ailenin dışarıda yemek yediği satıcılar gözaltına alınırken, ilk bulgular da ortaya çıktı. Savcılık, olayda olası bir dış müdahale ihtimalini de göz önünde bulundurarak soruşturmayı derinleştirdi.

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada ilk bulgular geldi... Korkunç şüphe
Devrim Karadağ

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesi kabusu yaşadı. 6 yaşındaki Kadir Muhammed ve 3 yaşındaki Masal’ın hayatını kaybetmesinin ardından, dün de anne 27 yaşındaki Çiğdem Böcek da hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek’in (36) ise kalbi üç kez durdu; hayati tehlikesi sürüyor.

İLK BULGULAR GELDİ AMA...

Sabah'ın haberine göre; Ortaköy’de tantuni, midye, kokoreç ve sucuk ekmek yiyen aileyle ilgili Adli Tıp Kurumu uzmanları ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, yedikleri gıdalardan numuneler alarak inceleme yapıyor.

Kan kültürleri üzerinde çalışmalar devam ederken, ilk bulgular zehirlenmeye neden olabilecek net bir tespit sunamadı.

'DIŞ MÜDAHALE' Mİ VAR?

Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda olası bir dış müdahale ihtimalini de göz önünde bulundurarak soruşturmayı derinleştirdi. Olay “şüpheli ölüm” olarak kayda geçti ve Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği’ne kriminal inceleme talimatı verildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, ailenin yemek aldığı işletmelerle ilgili işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Ortaköy’deki Golden Midye Tantuni işletme sahibi Ercan E., Fatih’te lokum satan Fatih T. ve bir kişi daha “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Turizmci O.H.A., otel çalışanı M.A. ve otel işletmecisi U.B.D. ise tanık olarak ifadeye çağrıldı. Ayrıca seyyar midye tezgahının asıl sahibi Murat K., ürün tedarikçisi Hasan S., midye üreticisi Fatma A., Golden Midye Tantuni çalışanı Selinay Y. ve aşçı Eda Nur E.’nin de ifadeleri alındı.

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy deki faciada ilk bulgular geldi... Korkunç şüphe 1

OTOPSİ RAPORUNA YANSIDI

Anne ve çocuklarının cenazeleri, Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi’ne götürülerek otopsi yapıldı. Otopsi raporunda çocuklarda dizlerde ekimoz, mide mukozasında hiperemi ve yer yer submukozal kanama dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadı. Başsavcılık, ölüm sebebine dair net bulgu bulunamaması nedeniyle olayı yakından incelemeye aldı.

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy deki faciada ilk bulgular geldi... Korkunç şüphe 2

DEDE YETKİLİLERE SESLENDİ

Kızı Çiğdem ve torunlarının cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu’na gelen dede Mustafa Çelik, yetkililere çağrıda bulundu:

“Bir haftalığına tatile geldiler, hastaneye gidip geldiler ama sonra hayatlarını kaybettiler. Bunun araştırılmasını istiyorum. Başkalarının da canı yanmasın. Özellikle Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Biz Isparta’dan buraya geldik, 2 gündür yollarda ağlıyoruz. Babanın durumu kritik. 2 torunum ve kızım vefat etti.”

Anne ve çocukları, bugün Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde öğle namazından sonra defnedilecek.

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy deki faciada ilk bulgular geldi... Korkunç şüphe 3

KÖY HALKI HÜZNE BOĞULDU

Böcek ailesinin hemşerileri de yaşanan trajediyi büyük üzüntüyle takip ediyor. Ortakarabağ Köyü Muhtarı Kenan Gencer, “Genç yaşta bir aileyi kaybettik. Suçlular hak ettiği cezayı almalı. Köy halkı olarak çok üzgünüz” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kumpir, midye ve lokum satanların sabıkaları kabarık çıktı Kumpir, midye ve lokum satanların sabıkaları kabarık çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar yağışı etkili oldu, yollar kapandı: Sivas, Ordu ve Malatya arası ulaşım durduKar yağışı etkili oldu, yollar kapandı: Sivas, Ordu ve Malatya arası ulaşım durdu
Halk otobüsüne silahlı saldırı! İçerisinde çok sayıda yolcu vardıHalk otobüsüne silahlı saldırı! İçerisinde çok sayıda yolcu vardı
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Ortaköy aile
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.