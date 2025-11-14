Böcek ailesi nerede ne yedi? Saat saat belirlendi... Kumpir, midye ve lokum satanların sabıkaları kabarık çıktı

Almanya’da yaşayan Böcek ailesinin Türkiye tatili kabusa döndü. Ortaköy’de yerleştikleri otelden kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki oğlu Muhammet Böcek ile 3 yaşındaki kızı Masal Böcek ile anneleri 27 yaşındaki Çiğdem Böcek hayatını kaybetti. Baba ise entübe edildi. Bir ailenin yok olmasına sebep olarak gıda zehirlenmesi olduğu ileri sürüldü. Yaşanan vahim olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yaşanan süreç ve detaylar ortaya çıktı.

BİR AİLEYİ ÖLÜME GÖTÜREN SÜREÇ: SAAT SAAT TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasına göre Böcek ailesinin 9 Kasım saat 16.40’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Böcek ailesi, hiçbir yere uğramadan konakladıkları otele giriş yaptı.

SEYYAR SATICIDAN MİDYE YEDİLER

Ardından, 11 Kasım’da 10.08’de otelden ayrıldılar ve 14.20 civarında Ortaköy’deki seyyar midye tezgahından midye yediler.

KOKOREÇ VE TAVUK TANTUNİ YEDİLER

20 dakika sonra Böcek ailesi ise G.M. isimli işletmeye gitti. Burada çorba içip sucuk kokoreç ve tavuk tantuni yediler.

LOKUM ALIP OTELE GİRDİLER

Buradan da 15.17’de ayrılan Böcek ailesi 18.30’da H.S.B. isimli işletmeden lokum alarak 18.43’te otele girdiler.

ERTESİ GÜN HASTANEYE GİTTİLER

12 Kasım saat 11.42’de otelden çıkan aile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Anne ve babaya burada, çocuklara ise Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi uygulandı. Daha sonra Böcek ailesi 15.40’ta otele giriş yaptı ve bir daha otelden çıkmadı.

OTELE DÖNDÜLER, GECE 3'TE DURUMLARI KÖTÜLEŞTİ

13 Kasım 02.20’de anne Çiğdem Böcek otel lobisinin merdivenlerinde 112 acil yardım hattını aradı. Ambulans 8 dakika sonra otele geldi. Böcek ailesi 03.00’te hastaneye sevk edildi.

KUSMUK ÖRNEKLERİ ALINDI

Otel odasında yapılan incelemelerde lokumlar ve 2 adet kusmuk örneği olay yeri inceleme ekibi tarafından alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; yapılan çalışmalar sonucunda ailenin yemek yediği işletmenin sahibi Ercan E., midye yedikleri seyyar satıcı Yusuf D. ve ailenin lokum aldığı dükkandaki satışı yapan Fatih T., “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Otel çalışanı ve işletmecisi tanık olarak dinlendi. Ercan E.’nin, “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “kasten yaralama” Yusuf D.’nin “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan 11 suç kaydı, Fatih T.’nin ise, “taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin gözaltı süresi de bir gün süreyle uzatıldı.