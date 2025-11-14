HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Böcek ailesi nerede ne yedi? Saat saat belirlendi... Kumpir, midye ve lokum satanların sabıkaları kabarık çıktı

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek ailesi yedikleri yemek sonrası zehirlendi. Anne ve 2 küçük kardeş yaşamını yitirirken, baba ise entübe edildi. Savcılık soruşturmasında ailenin saat saat nerede ne yediklerini belirlerken; aileye midye satan seyyar satıcı, sucuk kokoreç, çorba ve tavuk tantuni yedikleri işletmenin sahibi ile otele giderken aldıkları lokumcu gözaltına alındı. Öte yandan gözaltına alınan kumpir, midye ve lokumu satan işletmecilerin sabıkaları kabarık çıktı.

Böcek ailesi nerede ne yedi? Saat saat belirlendi... Kumpir, midye ve lokum satanların sabıkaları kabarık çıktı
Devrim Karadağ

Almanya’da yaşayan Böcek ailesinin Türkiye tatili kabusa döndü. Ortaköy’de yerleştikleri otelden kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki oğlu Muhammet Böcek ile 3 yaşındaki kızı Masal Böcek ile anneleri 27 yaşındaki Çiğdem Böcek hayatını kaybetti. Baba ise entübe edildi. Bir ailenin yok olmasına sebep olarak gıda zehirlenmesi olduğu ileri sürüldü. Yaşanan vahim olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yaşanan süreç ve detaylar ortaya çıktı.

BİR AİLEYİ ÖLÜME GÖTÜREN SÜREÇ: SAAT SAAT TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasına göre Böcek ailesinin 9 Kasım saat 16.40’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Böcek ailesi, hiçbir yere uğramadan konakladıkları otele giriş yaptı.

Böcek ailesi nerede ne yedi? Saat saat belirlendi... Kumpir, midye ve lokum satanların sabıkaları kabarık çıktı 1

SEYYAR SATICIDAN MİDYE YEDİLER

Ardından, 11 Kasım’da 10.08’de otelden ayrıldılar ve 14.20 civarında Ortaköy’deki seyyar midye tezgahından midye yediler.

KOKOREÇ VE TAVUK TANTUNİ YEDİLER

20 dakika sonra Böcek ailesi ise G.M. isimli işletmeye gitti. Burada çorba içip sucuk kokoreç ve tavuk tantuni yediler.

LOKUM ALIP OTELE GİRDİLER

Buradan da 15.17’de ayrılan Böcek ailesi 18.30’da H.S.B. isimli işletmeden lokum alarak 18.43’te otele girdiler.

ERTESİ GÜN HASTANEYE GİTTİLER

12 Kasım saat 11.42’de otelden çıkan aile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Anne ve babaya burada, çocuklara ise Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi uygulandı. Daha sonra Böcek ailesi 15.40’ta otele giriş yaptı ve bir daha otelden çıkmadı.

Böcek ailesi nerede ne yedi? Saat saat belirlendi... Kumpir, midye ve lokum satanların sabıkaları kabarık çıktı 2

OTELE DÖNDÜLER, GECE 3'TE DURUMLARI KÖTÜLEŞTİ

13 Kasım 02.20’de anne Çiğdem Böcek otel lobisinin merdivenlerinde 112 acil yardım hattını aradı. Ambulans 8 dakika sonra otele geldi. Böcek ailesi 03.00’te hastaneye sevk edildi.

Böcek ailesi nerede ne yedi? Saat saat belirlendi... Kumpir, midye ve lokum satanların sabıkaları kabarık çıktı 3

KUSMUK ÖRNEKLERİ ALINDI

Otel odasında yapılan incelemelerde lokumlar ve 2 adet kusmuk örneği olay yeri inceleme ekibi tarafından alındı.

Böcek ailesi nerede ne yedi? Saat saat belirlendi... Kumpir, midye ve lokum satanların sabıkaları kabarık çıktı 4

GÖZALTINA ALINDILAR

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; yapılan çalışmalar sonucunda ailenin yemek yediği işletmenin sahibi Ercan E., midye yedikleri seyyar satıcı Yusuf D. ve ailenin lokum aldığı dükkandaki satışı yapan Fatih T., “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan gözaltına alındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kardeş hayatını kaybetmişti... Anneden de acı haber geldi! İki kardeş hayatını kaybetmişti... Anneden de acı haber geldi!

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Otel çalışanı ve işletmecisi tanık olarak dinlendi. Ercan E.’nin, “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “kasten yaralama” Yusuf D.’nin “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan 11 suç kaydı, Fatih T.’nin ise, “taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin gözaltı süresi de bir gün süreyle uzatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köpeklerin kovaladığı genci korna sesiyle kurtarmıştı, "İyilik iyidir"Köpeklerin kovaladığı genci korna sesiyle kurtarmıştı, "İyilik iyidir"
Edirne’de 500 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildiEdirne’de 500 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Ortaköy aile
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.