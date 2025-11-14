HABER

İki küçük kardeş hayatını kaybetmişti... Lokum, kumpir ve midye satıcısı gözaltında

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen 4 kişilik aile, İstanbul Ortaköy’de midye ve kumpir yedikten sonra gece saatlerinde kaldıkları otelde fenalaştı. Ailenin iki çocuğu Kadir ve Masal yaşamını yitirdi. Baba entübe edildi, annenin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Başsavcılığın olaya ilişkin başlattığı soruşturmada lokum, kumpir ve midye satıcısı gözaltında.

Devrim Karadağ

Kahreden olay, 12 Kasım’da Fatih’te bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile birlikte Fatih’teki bir otelde konaklamaya başladı.

GECE SAATLERİNDE FENALAŞTILAR

Gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti olan aile, otel görevlilerinin çağırdığı sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan ailenin daha sonra kaldıkları otele geri döndüğü iddia edildi.

3 YAŞINDAKİ KIZINI HAREKETSİZ BULDU

Gece saatlerinde anne, 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

6 YAŞINDAKİ AĞABEY DE KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal ve ağabeyi Kadir Muhammet yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA ENTÜBE EDİLDİ

Babanın entübe edildiği, annenin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ORTAKÖY'DE KUMPİR VE MİDYE YEMİŞLER

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ailenin İstanbul’a geldikten sonra Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda yemek yediği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, otelin güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı, 4 kişinin ifadesine başvuruldu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Güner, "Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Böcek ailesinin fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması ve iki evladımızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Ailenin 6 ve 3 yaşındaki çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavileri sürmektedir. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden yavrularımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyor; tedavileri süren anne ve babanın sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Konuyla ilgili İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğünün kamera kaydı inceleme süreci devam etmekte olup İl/İlçe Müdürlüklerimize farklı işletmelerin/tüketilen gıdaların bilgilerinin verilmesi durumunda Gıda Denetim ekiplerimiz hazır durumda beklemekte ve süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir. İstanbul ilinde faaliyette olan 135.717 gıda işletmesinde 2025 yılında bugüne kadar 192.148 adet resmi kontrol yapılmış olup; 8.026 adet işletmeye idari para cezası uygulanmış olup 79 adet savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. İstanbul ilinde bugüne kadar toplam 6.587 adet numune alınmış, 476 adeti uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesinde faaliyette olan 138 gıda işletmesinde 202 adet resmi kontrol yapılmış olup; sadece 1 adet idari para cezası uygulanmıştır. Bugüne kadar toplam 7 numune alınmış, uygunsuzluk tespit edilmemiştir. İl ve İlçe Müdürlüklerimize İl Sağlık Müdürlüğü ve Savcılık aracılığıyla gelen başka bir bildirim yoktur" ifadelerine yer verildi.

LOKUM, KUMPİR VE MİDYE SATICISI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında lokum, kumpir ve midye satıcısı gözaltına alındı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Almanya’dan İstanbul’a gelen Böcek ailesinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve iki çocuğun hayatını kaybettiği şeklinde kamuoyuna yansıyan haberler hepimizi derinden üzmüştür" dendi. İşletmenin mühürlendiği bildirildi.

İŞ YERİ SÜRESİZ MÜHÜRLENDİ

Yapılan bildirimlerin ardından harekete geçen belediye birimleri, olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yerini “kamu sağlığı ve can güvenliğini korumak amacıyla” süresiz olarak mühürledi.

İNCELEME İÇİN NUMUNE ALINDI

Açıklamada, "İlçe Tarım Müdürlüğünce numuneler alınmış, hijyen koşullarının değerlendirilmesi ve olayın aydınlatılması için gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.

