SON DAKİKA | Yalova'daki DAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar var

Son dakika: Emniyet güçlerinin terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlarından biri de Yalova'da düzenlendi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin merkeze bağlı Elmalık köyünde bir eve düzenlediği operasyon sırasında adresteki şüpheliler polislere ateş açtı.

7 POLİS YARALI

Çıkan çatışmada 7 polis memuru yaralandı.

ÖZEL HAREKAT DESTEK VERİYOR

Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor.

Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanırken, bir polisin Bursa'ya sevk edileceği öğrenildi.

YALOVA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir."