Türk askeri Gazze'de yer alacak mı? Trump'tan açıklama: "Erdoğan ile bu konuyu konuşacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin "Türk askerlerinin Gazze'de yer almasını bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Trump, "Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bu konuyu konuşacağız." diye konuştu. Netanyahu'nun zayıflamış hali ise gözlerden kaçmadı.

Recep Demircan

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de Başkan Donald Trump ile bir araya geldi. Netanyahu ve Trump görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk askeri Gazze de yer alacak mı? Trump tan açıklama: "Erdoğan ile bu konuyu konuşacağız" 1

Trump'ın açıklamasından satır başları:

"HAMAS'IN SİLAHSIZLANDIRILMASI GEREKİYOR"

"Netanyahu ile Türkiye hakkında konuşacağız, Hamas'ın silahsızlandırılması gerekiyor. Barış planı yakında hayata geçecek.

TÜRK ASKERLERİNİN GAZZE'DE YER ALMASINI BEKLİYOR MUSUNUZ?

Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bu konuyu konuşacağız. Türkiye harika bir ülke. Erdoğan mükemmel bir lider."

İRAN AÇIKLAMASI: "EĞER ÖYLEYSE ONLARI YIKMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın yeniden güç toplamaya çalıştığını duyuyorum ve eğer öyleyse, onları yıkmak zorunda kalacağız. Onları yerle bir edeceğiz, ama umarım bu olmaz. İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini duydum. Eğer bir anlaşma yapmak istiyorlarsa, bu çok iyi" dedi.

İsrail’in İran’a yeniden saldırmasına izin verip vermeyeceği yönündeki soruya Trump "Balistik füzeler için evet. Nükleer silahlar için ise daha hızlı bir şekilde evet" diye konuştu.

KANSER TEŞHİSİ KONMUŞTU

Trump ile görüşmede Netanyahu'nun zayıf hali gözlerden kaçmadı. Netanyahu'ya daha önce yapılan doktor muayenesinde prostat kanseri teşhisi konulmuştu.

Türk askeri Gazze de yer alacak mı? Trump tan açıklama: "Erdoğan ile bu konuyu konuşacağız" 2

29 Aralık 2025
29 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

