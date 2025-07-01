15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil mi? 15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz'da açık ve kapalı olan yerler...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin yıl dönümünde her sene anılıyor. 2025 yılında salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar, 15 Temmuz’da hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğunu merak ediyor. Özellikle çalışanlar için “15 Temmuz’da özel sektör ve kamu tatil mi?” sorusu öne çıkıyor.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil takviminde yer alıyor. Bu nedenle kamu kurumları ve birçok iş yeri bu tarihte kapalı oluyor.

15 TEMMUZ ÖZEL SEKTÖR VE KAMUYA TATİL Mİ?

Resmi tatil olan 15 Temmuz, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için tatildir. Ancak özel sektörde durum iş yerlerine göre değişiklik gösterebilir. Bazı özel sektör çalışanları bu tarihte tatil yaparken, bazı iş yerleri çalışmaya devam edebilir. Bu, iş yerinin politikalarına bağlıdır.

15 TEMMUZ’DA KAPALI VE AÇIK OLAN YERLER

15 Temmuz 2025 Salı günü, aşağıdaki kurum ve kuruluşlar genellikle kapalı olacaktır:

Kamu kurumları: Resmi tatil nedeniyle kapalı.

Bankalar, noterler, kuyumcular, döviz büroları: Kapalı, ancak noterler ve eczaneler nöbetçi sistemiyle hizmet verebilir.

Hastaneler ve aile hekimlikleri: Acil servisler açık, diğer birimler kapalı.

Kargo firmaları: Çoğunlukla kapalı, ancak bazı firmalar sınırlı hizmet verebilir.

Okullar ve üniversiteler: Yaz tatili nedeniyle zaten kapalı.

Borsa İstanbul: İşlem yapmıyor.

Nöbetçi sistem: Eczaneler ve noterler, resmi tatillerde nöbetçi sistemiyle hizmet sunar. Acil sağlık hizmetleri ise kesintisiz devam eder.