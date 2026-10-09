Sinsice ilerliyor, erken tanı hayat kurtarıyor! Prostat kanserine karşı bu belirtilere dikkat

Acıbadem Taksim Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Engin Kaya “Prostat kanserinde en önemli noktalardan biri, hastalığın erken dönemde sessiz ilerleyebilmesi olduğundan dolayı, şikayetlerin ortaya çıkmasını beklemeden, yaşınız ve kişisel risk faktörleriniz doğrultusunda doktorunuzla prostat kanseri taraması hakkında konuşmanız büyük önem taşır” diyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kaya, prostat kanseri hakkında bilinmesi gereken 5 kritik bilgiyi paylaştı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

PROSTAT KANSERİ BELİRTİ VERMEYEBİLİR!

Prostat kanseri erken dönemde hiçbir yakınmaya neden olmayabilir. Sık idrara çıkma, özellikle geceleri idrara kalkma, idrar yapmaya başlamada zorlanma, idrar akımının zayıflaması veya kesintili olması, idrar yaparken yanma ya da kan görülmesi, ağrı veya rahatsızlık gibi şikayetlerden biri veya birkaçı varsa mutlaka bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır. Belirti olmaması prostat kanseri olmadığı anlamına gelmez. Erken tanı kritik önem taşıdığından dolayı hiçbir şikayetiniz olmasa bile yaşınız ve kişisel risk faktörleriniz doğrultusunda mutlaka düzenli muayene olmanızda büylük fayda bulunmaktadır.

PSA YÜKSEKSE HER ZAMAN KANSER ANLAMINA GELMEZ

PSA değeri prostat kanseri açısından önemli bir belirteçtir; ancak tek başına kanser tanısı koydurmaz. PSA düzeyi prostatın iyi huylu büyümesi, prostat iltihabı ve başka nedenlerle de yükselebilir. Benzer şekilde, düşük PSA değeri de prostat kanserini kesin olarak dışlamaz. Bu nedenle PSA sonucu; hastanın yaşı, aile öyküsü, prostat muayenesi, önceki PSA değerleri ve gerektiğinde MR bulguları ile birlikte değerlendirilmelidir.

PARMAKLA REKTAL MUAYENE DE ÖNEMLİ!

Prostat kanserinde gerek görüldüğünde farklı değerlendirme yöntemlerinden de yararlanılır. Doktor tarafından yapılan parmakla rektal muayene ile prostatın boyutu, kıvamı ve yüzeyindeki şüpheli değişiklikler değerlendirilebilir. Yine gerek görülen hastalarda prostatın ayrıntılı MR görüntülemesi de tanıya katkı sağlayabilir. PSA, muayene veya görüntüleme sonuçlarında şüpheli bulgular saptanırsa kesin tanı için prostat biyopsisi yapılabilir. Günümüzde uygun hastalarda MR bulguları eşliğinde hedefli biyopsi ve transperineal biyopsi gibi modern yöntemlerden yararlanılmaktadır.

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANMALIDIR!

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Engin Kaya, prostat kanseri tanısı konulduğunda ilk olarak hastalığın evresi ve risk grubunun belirlendiğini belirterek şöyle konuşuyor: “Tedavi planlanırken PSA düzeyi, biyopsi sonucu ve Gleason skoru / Grade Group, kanserin evresi, MR ve diğer görüntüleme bulguları, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu ile hastanın beklentileri ve yaşam kalitesi birlikte değerlendirilir. Her prostat kanseri aynı değildir. Bu nedenle tedavi kararı her hasta için kişiselleştirilmelidir.”

TEDAVİDE YENİ NESİL TEKNOLOJİ DÖNEMİ!

Cerrahi tedavi gereken hastalarda günümüzde daha küçük kesilerle gerçekleştirilen cerrahi yöntemlerin önemli bir seçenek haline geldiğini belirten Prof. Dr. Kaya “Robotik ve laparoskopik cerrahi, prostat kanserinin cerrahi tedavisinde kullanılan modern yöntemlerdir. Bazı hastalarda ise yalnızca kanserli bölgeyi hedefleyen HIFU (ses dalgalarıyla tedavi), kriyoablasyon (dondurarak tedavi) ve IRE (elektrik dalgalarıyla tedavi) gibi fokal tedavilerden yararlanılabilmektedir. Tedavi seçimi hastalığın özelliklerine göre belirlenir” diyor.