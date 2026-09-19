15 Temmuz Derneği, Marmaris'te şehit aileleri ve gazilerle buluştu

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Şehit Nedip Cengiz Eker ve Şehit Mehmet Çetin sokaklarının ortasında bulunan Marmaris 15 Temmuz meydanında yaptığı açıklamada her ay Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve uluslararası alanda toplantılar düzenlediklerini belirterek, "15 Temmuz Derneği olarak her ay bir ilimizde program düzenliyor, ayrıca uluslararası toplantılar gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de yaşanan hain darbe girişimini ve milletimizin bu girişimi nasıl önlediğini anlatıyoruz. Dünyanın hangi ülkesinde yaşarsa yaşasın insanların dili, dini ve kültürü ne olursa olsun özgürce yaşama hakkı vardır. Biz de tecrübelerimizi paylaşarak ülkelerin devletlerine, milletlerine ve demokratik kazanımlarına nasıl sahip çıkabileceklerini anlatıyoruz" dedi.

"MARMARİS, DARBE GİRİŞİMİNİN EN KRİTİK NOKTALARINDAN BİRİYDİ"

Marmaris'in 15 Temmuz darbe girişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Turunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece ilçede bulunduğunu hatırlattı. Turunç, "Darbe girişiminin en kritik adımlarından biri, Cumhurbaşkanımızın Marmaris'te hedef alınmasıydı. Ancak Cumhurbaşkanımız hem çok iyi korundu hem de cesareti ve kararlı duruşuyla milletinden kopmadı. Marmaris'ten ayrılarak İstanbul'a geçti. İstanbul ve Ankara'da darbenin çok ciddi etkilerini gördük. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu cesaret ve milletimizin kararlı duruşu sayesinde demokratik haklarımızı elimizden almaya yönelik girişim önlendi" dedi.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER ZİYARET EDİLDİ

Muğla'da Eker, Demir, Dağdaş, Çetin ve Kaya ailelerinin yaşadığını belirten Turunç, program kapsamında şehit aileleri ile gazileri ziyaret ettiklerini söyledi. Turunç, "Şehitlerimizin aileleriyle beraber olacağız. Gazilerimizi de ziyaret ederek o gece ortaya koydukları kahramanlık nedeniyle milletimiz adına kendilerine teşekkür edeceğiz. Duyarlılığınızdan dolayı basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Heyet, program kapsamında Marmaris'te ikamet eden bir 15 Temmuz gazisini evinde ziyaret ederek yaşadığı süreç hakkında bilgi aldı.

FATMANUR DEMİR: "BİZ SEFERİMİZİ YAPTIK, RABBİM ZAFERİ NASİP ETTİ"

15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul Acıbadem'de şehit olan Muhammed Fazlı Demir'in eşi Fatmanur Demir de yaptığı konuşmada, bir daha benzer acıların yaşanmaması temennisinde bulundu. Demir, "Sefer bizimdir. Biz seferimizi yaptık, Rabbim de zaferi bize nasip etti. Bu zaferin bütün Müslüman ülkelere nasip olması için dua ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, yanında dimdik duran bütün kardeşlerimize, İsmail Bey'e ve 15 Temmuz Derneği'nin tüm ekibine dualarımızı iletiyoruz. Şehit yakını olarak seçilmişlerden olduğumuz için Allah'a hamdediyoruz. İnşallah bir daha 15 Temmuz yaşanmaz, kimsenin canı yanmaz" diye konuştu.

Ziyaretlere Muğla ve Marmaris'te görev yapan sosyal hizmet müdürleri de eşlik etti.

65 İLDE 17 BİN HATİM OKUNDU

15 Temmuz Derneği tarafından 2016 yılından bu yana Kars, Bitlis, Edirne ve Giresun'un da aralarında bulunduğu 65 ilde hatim ve dua programları düzenlendi. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı programlarda okunan 17 bin hatmin duası, 15 Temmuz'da şehit olan 253 kişinin ruhuna hediye edildi. Derneğin bir sonraki programının 1-2 Ekim tarihlerinde Van'da gerçekleştirileceği bildirildi.