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Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi.

Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki otomobil, F.C.A. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü M.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y., S.Y. ve S.Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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