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15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı!

İstanbullular dikkat! Bugün dışarı çıkarken iki kere düşünün. Bazı etkinlikler nedeniyle köprü ve yollar kapatıldı. Metrobüs güzergahları değişti ve bazı duraklarda yolcu iniş binişi yapılamayacak. İşte tüm detaylar...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı!
Ufuk Dağ

İstanbul'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu' etkinliği nedeniyle saat 03.00 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Üsküdar ve Beşiktaş'taki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! 1

KÖPRÜ VE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu' nedeniyle saat 03.00 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Üsküdar ve Beşiktaş'taki bazı yollar polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisinde de trafik akışı sağlanamayacak.

METROBÜS KULLANANLAR DİKKAT

Etkinlik süresince metrobüs seferleri, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinden yapılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! 2

KÖPRÜYE KATILAN YOLLAR KAPATILDI

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılım, Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım ve Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzeye katılım trafiğe kapatıldı.

Üsküdar'da ise Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nde köprüye katılım trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı! 3

SAAT 15.00'DE AÇILACAK

Köprü ve diğer yollar, etkinliğin sona ermesinin ardından saat 15.00'te yeniden trafiğe açılacak.

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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