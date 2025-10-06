16 yaşındaki çocuk hastaneye el bombası attı... Görüntüler ortaya çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 5 Ekim Pazar günü saat 21.30'da caddede bulunan pastaneye 16 yaşındaki Ö.G. el bombası attı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Mekanda bulunanlar korku ve paniğe kapıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bombanın piminin çekilmediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ö.G.'nin bombayı attığı anlar ortaya çıktı.

Görüntülerde, ellerinde eldiven bulunan Ö.G.'nin kapıdan içeri el bombasını attıktan sonra koştuğu anlar ve bazı müşterilerin de kaçması yer aldı.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır