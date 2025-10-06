HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

16 yaşındaki çocuk hastaneye el bombası attı... Görüntüler ortaya çıktı

İçerik devam ediyor

Adana 16 yaşındaki Ö.G. isimli bir kişi Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan pastaneye el bombası attı. Pimi çekilmeden atılan bombanın patlamamasıyla büyük bir faciadan dönüldü. Öte yandan 16 yaşındaki şüphelinin pastaneye el bombası attığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Ö.G.'nin bombayı attığı ve müşterilerin kaçıştığı anlar yer aldı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 5 Ekim Pazar günü saat 21.30'da caddede bulunan pastaneye 16 yaşındaki Ö.G. el bombası attı.

16 yaşındaki çocuk hastaneye el bombası attı... Görüntüler ortaya çıktı 1

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Mekanda bulunanlar korku ve paniğe kapıldı.

16 yaşındaki çocuk hastaneye el bombası attı... Görüntüler ortaya çıktı 2

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bombanın piminin çekilmediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ö.G.'nin bombayı attığı anlar ortaya çıktı.

16 yaşındaki çocuk hastaneye el bombası attı... Görüntüler ortaya çıktı 3

Görüntülerde, ellerinde eldiven bulunan Ö.G.'nin kapıdan içeri el bombasını attıktan sonra koştuğu anlar ve bazı müşterilerin de kaçması yer aldı.

16 yaşındaki çocuk hastaneye el bombası attı... Görüntüler ortaya çıktı 4

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arsasını Bahçeli hibe etmişti! Dünyanın en büyüğü olacakArsasını Bahçeli hibe etmişti! Dünyanın en büyüğü olacak
MİT ikisini de yakalamıştı! MOSSAD ajanları iddiasında yeni gelişmeMİT ikisini de yakalamıştı! MOSSAD ajanları iddiasında yeni gelişme

Anahtar Kelimeler:
Adana pastane el bombası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.