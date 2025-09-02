HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

16 yaşındaki Hira Aygar arabada katledildi! Annesi gelen telefonla yıkıldı: Çiçeğimi benden kopardılar

Mersin’de erkek arkadaşı H.A.Ş. (19) tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldüğü iddia edilen Hira Aygar’ın (16) annesi Gülten Tan, “Çiçeğimi benden kopardılar. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları araba katletmiş. Başka çiçekler, başka çocuklar solmasın. Benim çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın ne olur” dedi.

16 yaşındaki Hira Aygar arabada katledildi! Annesi gelen telefonla yıkıldı: Çiçeğimi benden kopardılar

Korkunç olay, 31 Ağustos gece saatlerinde Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hira Aygar, başından tabanca ile vurulmuş halde ağır yaralı olarak otomobille Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., hastane polisine verdiği ifadede "Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım N.Ç. ve M.Z. ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti" ifadelerini kullandı.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ; ŞAKALAŞIRKEN VURMUŞ

M.Z. (27) ve N.Ç.'nin de (20) çelişkili ifadeleri üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekibi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli H.A.Ş. ikinci ifadesinde şakalaşmak amacıyla boş sandığı tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve tetiğe bastığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, Hira Aygar’ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi'nde Müftü Deresi üst tarafında bir yere bıraktıklarını söyledi.

Belirtilen yerde yapılan aramada kan izi bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Aygar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

‘ARKADAŞLARI ARABADA KATLETMİŞ’

Hira Aygar’ın Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi’nde yaşayan gözü yaşlı annesi Gülten Tan, kızının arkadaş kurbanı olduğunu söyledi. Tan, “Olay günü yayladaydık. Eve geldiğimde kızımı aradım, asker eğlencesinde olduğunu söyledi. ‘Geç kalma eve gel’ dedim. Yorgundum uyuyakalmışım.

Telefonum çaldı, açtım. Polisler, ‘Kızınız trafik kazası geçirdi başınız sağ olsun’ dediler. Yüreğim yandı. Çiçeğimi benden kopardılar. Çocuğumun hayatını söndürdüler.

Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çiçekler, başka çocuklar solmasın. Benim çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın ne olur” diye konuştu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kanser hastalarına özel beslenme tavsiyeleriKanser hastalarına özel beslenme tavsiyeleri
Kafasında kask parçaladılar, meydan okumaya devam ettiKafasında kask parçaladılar, meydan okumaya devam etti

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

Son dakika | CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı, CHP'den jet karar geldi

Son dakika | CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı, CHP'den jet karar geldi

Bir köy tamamen yok oldu: 1000 ölü!

Bir köy tamamen yok oldu: 1000 ölü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e yanıt

Herkes şaşkınlıkla izledi! Dört cinayet işleyip bir de kulak kesmiş

Herkes şaşkınlıkla izledi! Dört cinayet işleyip bir de kulak kesmiş

Armağan’a tarihçi Meydan’dan sert yanıt: “Zavallı Atatürk düşmanı"

Armağan’a tarihçi Meydan’dan sert yanıt: “Zavallı Atatürk düşmanı"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.