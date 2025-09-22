HABER

16 yaşındaki kızın fotoğrafını gizlice çekerken yakalandı! Vatandaştan meydan dayağı yedi

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafının çekildiğini fark etmesi üzerine yardım istediği kişiler, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi.

İddiaya göre; yürüdüğü sırada bir kişi tarafından fotoğraflarının gizlice çekildiğini fark eden 16 yaşındaki kız, çevredekilerden yardım istedi. Kızın sesini duyarak yanına gelenler şüphelinin telefonunu elinden alarak fotoğrafları kontrol etti.

TEKME VE YUMRUKLARLA DARP ETTİLER!

Kızın fotoğrafının çekildiğinin gören 5 kişi, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"BEN 16 YAŞINDAYIM' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ!

Görüntülerde, kızın 'Ben 16 yaşındayım' diyerek tepki gösterdiği duyulurken yere düşen şüphelinin uzun süre tekmelendiği anlar yer aldı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bakırköy
