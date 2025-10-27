HABER

16 yıl hapis cezası bulunan zanlı, saklandığı yerde yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki evde saklanan 16 yıl 1 ay hapis cezası bulunan zanlı, kıskıvrak yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, hakkında 5 ayrı yakalama emri kararı ile 16 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan zanlının Orhangazi ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. A.Ş., Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskın ile saklandığı evde yakalandı. Firari olarak aranan A.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.

(İHA)

27 Ekim 2025
27 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Gözaltı Bursa
