iPhone sahipleri dikkat! Birçok yeniliğe sahip iOS 26.2 yayınlandı: İşte sürüm notları

Apple, eylül ayında piyasaya sürülen iOS 26 işletim sisteminin ikinci büyük güncellemesi olan iOS 26.2'yi yayınladı. iOS 26.2, iOS 26.1'in piyasaya sürülmesinden yaklaşık 1 ay sonra geldi.
Apple, güncellemelerin, aktif olarak istismar edildiği bilinen iki hata da dahil olmak üzere 20'den fazla güvenlik açığını giderdiğini belirtiyor.
Apple'ın güncellemeye ilişkin sürüm notları ise aşağıda yer alıyor:
"Bu güncelleme, iPhone’unuz için diğer özelliklerin, hata düzeltmelerinin ve güvenlik güncellemelerinin yanı sıra Apple Music, Podcast’ler ve Oyunlar için iyileştirmeler içerir.
Apple Music
Favori Parçalar listesi, ana sayfa sekmesindeki En İyi Seçimler’de görünür
İndirilen parçalar için çevrimdışı şarkı sözleri, böylece onları internet bağlantısı olmadan görüntüleyebilirsiniz
Podcast’ler
Bahsedilen podcast’lere bağlantılar, dinlediğiniz bölümde bahsedilen diğer podcast’leri doğrudan oynatıcıdan ve dökümden görüp takip etmenizi sağlar
Oyunlar
Oyunlar arşivindeki filtreler, oyunları kategoriye, büyüklüğe ve daha fazlasına göre bulmanızı sağlar
Yeni biri liderliğe geçtiğinde sizi bilgilendiren oyun içi meydan okuma puan afişleri gerçek zamanlı olarak güncellenir
Backbone ve Razer gibi bağlı kumandalar için geliştirilmiş destek
Bu güncelleme, aşağıdaki iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de içerir:
Ek Kilitli Ekran saat özelleştirme seçeneği Liquid Glass görünümünü daha fazla veya daha az opak yaparak saat görünümünü daha fazla ayarlamanızı sağlar
Anımsatıcılar için Alarmlar, acil görevlerinizin üstesinden gelmenize yardımcı olur ve anımsatıcıyı işaretlemeye hazır değilseniz erteleme ve Canlı Etkinlik desteği sağlar
AirDrop kodları, gönderenin aktarımı tamamlamak için girmesi gereken bir kodu alıcının aygıtında sağlayarak bilinmeyen kişilerle AirDrop kullanırken güvenliği artırmak için ek bir doğrulama katmanı sağlar
Ev uygulamasında çoklu paket aksesuar eşleme, aynı ayarlama kodunu kullanarak birlikte satılan birden fazla aksesuarı kolayca kaydetmenizi sağlar
Erişilebilirlik Ayarları’ndaki Uyarılar İçin Flaş seçeneği, bir bildirim aldığınızda aygıt ekranının yanıp sönmesini sağlayan ek bir seçenek sunar
Freeform’daki tablolar, sonsuz tuvale yapı kazandıran ve sığdırmak için akıllı bir şekilde yeniden boyutlandırılan hücrelerle metin, görüntü, belge ve çizim içerebilir
Apple Music arşivindeki ön sürüm albümlerinin yayımlanma zamanında hemen çalınamamasına neden olan bir sorunu düzeltir
Gizlilik ve Güvenlik ayarının kurumsal bir kuruluş tarafından yönetildiği şeklinde yanlış işaretlenebileceği bir sorunu düzeltir
Yeni yazılım, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi bölümüne gidilerek, uyumlu iPhone'lara indirilebilyor.
Öte yandan Apple, iOS 26’ya ek olarak iPadOS 26.2, watchOS 26.2 ve macOS Tahoe 26.2 güncellemelerini de yayınladı.
