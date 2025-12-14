HABER

iPhone sahipleri dikkat! Birçok yeniliğe sahip iOS 26.2 yayınlandı: İşte sürüm notları

Apple, iOS 26.2’yi yayınladı. Yeni yazılım güncellemesi, çeşitli iyileştirmelerin yanında Kilit Ekranı’nda Liquid Glass saat opaklığı ayarı gibi özellikler de sunuyor. Ayrıca iOS 26.2, 20'den fazla güvenlik açığını da gideriyor.

Enes Çırtlık

Apple, eylül ayında piyasaya sürülen iOS 26 işletim sisteminin ikinci büyük güncellemesi olan iOS 26.2'yi yayınladı. iOS 26.2, iOS 26.1'in piyasaya sürülmesinden yaklaşık 1 ay sonra geldi.

20'DEN FAZLA GÜVENLİK AÇIĞI GİDERİLDİ

Apple, güncellemelerin, aktif olarak istismar edildiği bilinen iki hata da dahil olmak üzere 20'den fazla güvenlik açığını giderdiğini belirtiyor.

Apple'ın güncellemeye ilişkin sürüm notları ise aşağıda yer alıyor:

"Bu güncelleme, iPhone’unuz için diğer özelliklerin, hata düzeltmelerinin ve güvenlik güncellemelerinin yanı sıra Apple Music, Podcast’ler ve Oyunlar için iyileştirmeler içerir.

Apple Music

Favori Parçalar listesi, ana sayfa sekmesindeki En İyi Seçimler’de görünür
İndirilen parçalar için çevrimdışı şarkı sözleri, böylece onları internet bağlantısı olmadan görüntüleyebilirsiniz

Podcast’ler

Bahsedilen podcast’lere bağlantılar, dinlediğiniz bölümde bahsedilen diğer podcast’leri doğrudan oynatıcıdan ve dökümden görüp takip etmenizi sağlar

Oyunlar

Oyunlar arşivindeki filtreler, oyunları kategoriye, büyüklüğe ve daha fazlasına göre bulmanızı sağlar
Yeni biri liderliğe geçtiğinde sizi bilgilendiren oyun içi meydan okuma puan afişleri gerçek zamanlı olarak güncellenir
Backbone ve Razer gibi bağlı kumandalar için geliştirilmiş destek

Bu güncelleme, aşağıdaki iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de içerir:

Ek Kilitli Ekran saat özelleştirme seçeneği Liquid Glass görünümünü daha fazla veya daha az opak yaparak saat görünümünü daha fazla ayarlamanızı sağlar
Anımsatıcılar için Alarmlar, acil görevlerinizin üstesinden gelmenize yardımcı olur ve anımsatıcıyı işaretlemeye hazır değilseniz erteleme ve Canlı Etkinlik desteği sağlar
AirDrop kodları, gönderenin aktarımı tamamlamak için girmesi gereken bir kodu alıcının aygıtında sağlayarak bilinmeyen kişilerle AirDrop kullanırken güvenliği artırmak için ek bir doğrulama katmanı sağlar
Ev uygulamasında çoklu paket aksesuar eşleme, aynı ayarlama kodunu kullanarak birlikte satılan birden fazla aksesuarı kolayca kaydetmenizi sağlar
Erişilebilirlik Ayarları’ndaki Uyarılar İçin Flaş seçeneği, bir bildirim aldığınızda aygıt ekranının yanıp sönmesini sağlayan ek bir seçenek sunar
Freeform’daki tablolar, sonsuz tuvale yapı kazandıran ve sığdırmak için akıllı bir şekilde yeniden boyutlandırılan hücrelerle metin, görüntü, belge ve çizim içerebilir
Apple Music arşivindeki ön sürüm albümlerinin yayımlanma zamanında hemen çalınamamasına neden olan bir sorunu düzeltir
Gizlilik ve Güvenlik ayarının kurumsal bir kuruluş tarafından yönetildiği şeklinde yanlış işaretlenebileceği bir sorunu düzeltir

iOS 26.2 GÜNCELLEMESİNİ ALAN İPHONE'LAR

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

iOS 26.2 NASIL İNDİRİLİR?

Yeni yazılım, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi bölümüne gidilerek, uyumlu iPhone'lara indirilebilyor.

Öte yandan Apple, iOS 26’ya ek olarak iPadOS 26.2, watchOS 26.2 ve macOS Tahoe 26.2 güncellemelerini de yayınladı.

