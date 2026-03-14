HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan yeni Hürmüz açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin "buradan petrol tedarik eden ülkeler tarafından" sağlanması gerektiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünya petrolünün önemli bir payının taşındığı Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiğine dair görüşlerini paylaştı.

Paylaşımında ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına değinen Trump, "ABD, İran'ı hem askeri ve ekonomik açıdan hem de diğer her bakımdan yenilgiye uğratmış ve tamamen darmadağın etmiştir." iddiasında bulundu.

"BU GEÇİDİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMALILAR"

Trump, "Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarik eden ülkeler bu geçidin güvenliğini sağlamalıdır." yorumunu yaparak, ABD'nin de bu ülkelere büyük ölçüde yardım edeceğini belirtti.

"ABD ayrıca, her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi bir şekilde ilerlemesi adına söz konusu ülkelerle koordinasyon içinde çalışacaktır." ifadesini kullanan Trump, bu sürecin başından itibaren bir ekip çalışması şeklinde olması gerektiğini ancak bundan sonra "öyle olacağını" vurguladı.

ABD Başkanı, bu yönde ortaya konacak çabanın dünyayı "uyum, güvenlik ve kalıcı barış paydasında bir araya getireceği" görüşüne yer verdi.
Kaynak: AA

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.