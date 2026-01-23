17 ilde 'Siber Dolandırıcılık’ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Söz konusu operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu operasyonlar sonucu 68 şüphelinin tutuklandığını, 45'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Bu kişiler aracılığıyla işlenen “Siber Dolandırıcılık” suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca;
Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.
Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
