HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

17 ilde 'Siber Dolandırıcılık’ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

17 il merkezli ‘Siber Dolandırıcılık’ operasyonu düzenlendi. Son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda; 2020-2026 yılları içinde hesaplarında 2 milyar 183 Milyon TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı.

17 ilde 'Siber Dolandırıcılık’ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Söz konusu operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu operasyonlar sonucu 68 şüphelinin tutuklandığını, 45'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bu kişiler aracılığıyla işlenen “Siber Dolandırıcılık” suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

17 ilde Siber Dolandırıcılık’ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var 1

  • Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,
  • Ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
  • Mağdur vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları,
  • Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
  • Sosyal medya hesapları üzerinden "yatırım danışmanlığı, ürün satışı, satılık ev ilanı, sosyal yardım başvurusu" gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

17 ilde Siber Dolandırıcılık’ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var 2

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın elindeki morluğun nedeni belli olduTrump'ın elindeki morluğun nedeni belli oldu
Meclis'te CHP'liler astı, AK Partili vekil söktüMeclis'te CHP'liler astı, AK Partili vekil söktü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.