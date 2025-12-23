HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

17 yaşındaki iki arkadaştan acı haber: Birlikte can verdiler!

Büyükçekmece’de motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Jiyan Ulus ve arkasında oturan arkadaşı Muhammed Seçkin, ağır yaralandı. 17 yaşlarındaki iki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise kaza sonrası gözaltına alındı.

17 yaşındaki iki arkadaştan acı haber: Birlikte can verdiler!

İki gencin ölümüne sebep olan kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Kazafa hafif ticari araçla karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Jiyan Ulus (17) ile arkada oturan Muhammed Seçkin (17) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

"'BURADAKİ ÇOCUĞU ALIN TEPKİ VERMİYOR' DİYORLARDI"

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Silivri’deki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazayı gören Canan Dağlı, "Kazayı gördüğümde koşarak geldim, oğluma haber verdim. Geldiğimde ikisi de çok kötü durumdaydı. Birisi nefes alıyordu ama birisi hiç tepki vermiyordu.

17 yaşındaki iki arkadaştan acı haber: Birlikte can verdiler! 1

Kendimi kaybettim onları öyle görünce. Buraya bir önlem alınması gerekiyor bu şekilde olmaz. 'Buradaki çocuğu alın tepki vermiyor' diyorlardı. Diğer yaralı için de başka ambulans geldi. Kaza sırasında karşı taraftan geliyorlardı karşı taraftan buraya uçtular sanırım. Aracın hava yastığı da patlamış" diye konuştu.

17 yaşındaki iki arkadaştan acı haber: Birlikte can verdiler! 2

17 yaşındaki iki arkadaştan acı haber: Birlikte can verdiler! 3

Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saran'ın villasının bekçisi serbest bırakıldıSaran'ın villasının bekçisi serbest bırakıldı
Kışın en şık fırsatı CAMPER botta!Kışın en şık fırsatı CAMPER botta!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece motor kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.