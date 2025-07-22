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17 yaşındaki dini nikahla birlikte yaşadığı kızı eşarbıyla boğarak katletti! Evde üstüne battaniye örtüp kaçtı

Kan donduran olayın adresi bu kez Manisa oldu. 23 yaşındaki Nagıb Habibi, dini nikahla birlikte yaşadığı 17 yaşındaki Haniye Arab'ı eşarbıyla boğarak öldürdü. Cansız bedenin üzerine battaniye örten cani İzmir'e kaçtı. Kızın 1 yıldır kayıp şahıs olarak arandığı ortaya çıktı. Cani ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

17 yaşındaki dini nikahla birlikte yaşadığı kızı eşarbıyla boğarak katletti! Evde üstüne battaniye örtüp kaçtı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Afganistan uyruklu Haniye Arab (17), dini nikahla birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği aynı uyruklu Nagıb Habibi (23) tarafından boğularak öldürüldü. İzmir'in Konak ilçesinde polis tarafından yakalanan şüpheli, Haniye’yi eşarpla boğduğunu itiraf etti.

17 yaşındaki dini nikahla birlikte yaşadığı kızı eşarbıyla boğarak katletti! Evde üstüne battaniye örtüp kaçtı 1

ANNESİ ULAŞAMAYINCA...

Olay, 19 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında, Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 5204 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu Haniye Arab’ın Almanya'da yaşayan annesinin kızına ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiğini bildirmesi üzerine Haniye Arab’ın Yunusemre ilçesindeki evine polis ekibi gönderildi.

CANSIZ BEDENİ BATTANİYEYE ÖRTÜLÜ BULUNDU

Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca, polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi. Evde araştırma yapan polis, Haniye Arab’ı evin salonunda, kanepe üzerinde battaniyeyle örtülü halde ölü olarak buldu. İlk incelemede, genç kadının ağzından köpük geldiği, ölüm morluklarının oluştuğu belirlendi. Ekipler, Haniye Arab’ın ihbardan yaklaşık 10 saat önce hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendirdi.

1 YILDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Yapılan araştırmalar sonucunda, Haniye Arab’ın Denizli’de 1 Ekim 2024 tarihinde kayıp şahıs olarak arandığı ve aynı evde Afganistan uyruklu Nagıb Habibi ile dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı belirlendi. Olay sırasında evde bulunmayan Habibi’nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

İZMİR'DE YAKALANDI

Şüphelinin İzmir'e kaçabileceğini polis, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bildirimde bulundu. Bunun üzerine inceleme yapan ekipler, şüphelinin Konak ilçesine bağlı Basmane semtine geldiğini tespit etti. Bunun üzerine, harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Basmane'deki bir adrese düzenledikleri operasyonla Nagıb Habibi'yi gözaltına aldı.

EŞARBIYLA BOĞMUŞ

Şüpheli, ilk ifadesinde Haniye Arab ile kavga ettiklerini ve kendisinden ayrılmak istediği için eşarbıyla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Manisa'ya götürülen Nagıb Habibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa Afganistan dini nikah
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