17 yaşındaki Hasan kuduzdan ölmüştü: Son anlarının görüntüsü kahretti!

İçerik devam ediyor

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 2 kardeşten, kuduz teşhisiyle tedavi gördüğü Şanlıurfa’daki hastanede ölen 17 yaşındaki Suriyeli Hasan Ahmed'in son görüntüleri ortaya çıktı. Hasan Ahmed'in, hemşire su vermeye çalışırken korkuya kapılıp tepki gösterdiği görüldü.

Diyarbakır'da çekilen görüntü kahretti. Ergani ilçesinde 9 Eylül’de sokakta yürüyen Suriye uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan Hasan Ahmed, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

17 yaşındaki Hasan kuduzdan ölmüştü: Son anlarının görüntüsü kahretti! 1

Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu. Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim’de hayatını kaybetti.

SON ANLARINA AİT GÖRÜNTÜLER KAHRETTİ

17 yaşındaki Hasan kuduzdan ölmüştü: Son anlarının görüntüsü kahretti! 2

Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet’in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

KORKUP DİZLERİNE VURMUŞ

17 yaşındaki Hasan kuduzdan ölmüştü: Son anlarının görüntüsü kahretti! 3

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.

17 yaşındaki Hasan kuduzdan ölmüştü: Son anlarının görüntüsü kahretti! 4

