17 yaşındaki Hasan kuduzdan ölmüştü: Son anlarının görüntüsü kahretti!

Diyarbakır'da çekilen görüntü kahretti. Ergani ilçesinde 9 Eylül’de sokakta yürüyen Suriye uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan Hasan Ahmed, Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu. Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim’de hayatını kaybetti.

SON ANLARINA AİT GÖRÜNTÜLER KAHRETTİ

Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet’in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

KORKUP DİZLERİNE VURMUŞ

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.