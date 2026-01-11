HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'da başlayan protestolar günlerdir sürüyor. ABD merkezli haklar grubu İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığını iddia etti. HRA protestolar sırasında bugüne kadar 8’i çocuk olmak üzere en az 490 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor. ABD merkezli haklar grubu İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), devam eden protestolarda 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığını iddia ederek, gözaltına alınanların 169’unun çocuk olduğunu öne sürdü.

İran daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı 1

EN AZ 490 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı, İsfahan eyaletindeki protestolar sırasında 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, ülke genelindeki protestolarda ölen toplam güvenlik personeli sayısının da 109 olduğunu aktardı.

ABD merkezli haklar grubu İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) ise, protestolar sırasında bugüne kadar 8’i çocuk olmak üzere en az 490 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmanın bulduğu Alzheimer hastası, "Ayaklarım çamur" diyerek ekip aracına binmek istemediJandarmanın bulduğu Alzheimer hastası, "Ayaklarım çamur" diyerek ekip aracına binmek istemedi
İstanbul'da kar alarmı! THY, Pegasus ve AJet'ten sefer iptalleriİstanbul'da kar alarmı! THY, Pegasus ve AJet'ten sefer iptalleri

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.