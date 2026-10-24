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17 yıldır kayıptı! Şüpheli yangın sonrası kazı yapıldı: Vahşet ortaya çıktı

17 yıl önce Ankara'da kaybolan 52 yaşındaki Gülşen Uyar'ın dosyası yeniden ele alınınca korkunç gerçek ortaya çıktı. Ekipler, Uyar'ın evinin altında yaptığı araştırmada insan kemikleri buldu. Uyar'ın eşinden ayrıltıktan sonra tek başına yaşadığı ve kaybolduktan sonra bir daha kimsenin o evde ikamet etmediği belirtilirken, evde şüpheli bir yangının meydana geldiği ifade edildi.

17 yıldır kayıptı! Şüpheli yangın sonrası kazı yapıldı: Vahşet ortaya çıktı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2009 yılında kaybolan 52 yaşındaki Gülşen Uyar'dan o günden sonra bir daha haber alınamadı. Talihsiz kadının evinde yapılan inceleme sonrası vahşet ortaya çıktı.

17 yıldır kayıptı! Şüpheli yangın sonrası kazı yapıldı: Vahşet ortaya çıktı 1

ŞÜPHELİ YANGIN

17 sene sonra yeniden ele alınan dosyanın incelenmesi ve komşuların ifadesine başvurulmasının ardından Gülşen'in eşinden boşandıktan sonra tek başına yaşadığı ve kaybolduktan sonra bir daha kimsenin ikamet etmediği evde şüpheli bir yangın meydana geldi.

17 yıldır kayıptı! Şüpheli yangın sonrası kazı yapıldı: Vahşet ortaya çıktı 2

İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Yangında kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede Gülşen'e ait bir ize rastlanılmayınca kazı çalışması yapılmasına karar verildi.

17 yıldır kayıptı! Şüpheli yangın sonrası kazı yapıldı: Vahşet ortaya çıktı 3

3 gün süren çalışmalarda enkazın yaklaşık 2 metre derinliğinde tuğla ve kiremitlerle örülmüş vaziyette, üzeri kireçle kapatılan kafatası, diş, çene, omuz, kol ve bacak kemiklerine ulaşıldı.

17 yıldır kayıptı! Şüpheli yangın sonrası kazı yapıldı: Vahşet ortaya çıktı 4

DNA ÖRNEĞİ ALINACAK

Uyar'a ait olduğu değerlendirilen kemik örnekleri, kimlik tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Uyar'ın kızından alınan DNA örneğiyle yapılacak karşılaştırma sonucunda kalıntıların Uyar'a ait olup olmadığı netlik kazanacak.

17 yıldır kayıptı! Şüpheli yangın sonrası kazı yapıldı: Vahşet ortaya çıktı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Kızılcahamam
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