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Maltepe'de yangın faciası! Daha 11 yaşındaydı... Anne, baba ve kardeşi ağır yaralı

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Maltepe'de gecekonduda çıkan yangında 11 yaşındaki İbrahim Karaduman hayatını kaybetti. Anne, baba ve 6 yaşındaki çocukları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'deki yangın, saat 07.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Maltepe de yangın faciası! Daha 11 yaşındaydı... Anne, baba ve kardeşi ağır yaralı 1

Evde bulunan Özlem Karaduman (41), Ali Karaduman (39) ve Talha Karaduman (6) yaralı olarak kurtarıldı.

11 YAŞINDAKİ HALİL İBRAHİM HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin evde yaptığı kontrollerde 11 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

KARADUMAN ÇİFTİ İLE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI AĞIR YARALI

Karaduman çifti ile 6 yaşındaki çocukları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Maltepe de yangın faciası! Daha 11 yaşındaydı... Anne, baba ve kardeşi ağır yaralı 2

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından ölen Halil İbrahim Karaduman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Maltepe
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