18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 6 farklı suçtan araması bulunan şahıs yakalandı.

Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan saha çalışmaları kapsamında; aranması bulunan bir şahsın farklı kimlik bilgileri kullanarak ikametinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.

6 FARKLI SUÇTAN TOPLAMDA 18 YIL İLE ARANIYORDU

Ekiplerin şahsın ikametine gerçekleştirdiği operasyonda yakalanırken, şahsın 6 farklı suçtan toplamda 18 yıl ile arandığı tespit edildi. İkametinde yapılan aramalarda; 84 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.
Olayda yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

