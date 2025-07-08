HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

18 yıl sonra başkasının çocuğu olduğu ortaya çıktı! Bebeklerin karıştığı iddiası mahkemeye taşındı

Diyarbakır’da akılalmaz bir olay yaşandı. 2007 yılında dünyaya gelen ve Y.A adı verilen erkek bebeğin, doğumdan sonra hastanede başka bir bebekle karıştığı iddia edildi. Olay, mahkemeye taşındı. DNA testlerinde anne ve babası ile biyolojik bağının bulunmadığı ortaya çıkan Y.A.’nın ailesi, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar...

18 yıl sonra başkasının çocuğu olduğu ortaya çıktı! Bebeklerin karıştığı iddiası mahkemeye taşındı

Diyarbakır'daki olay, 23 Mart 2007’de Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesi’nde meydana geldi. Z.A. ve M.A. çiftinin bebekleri prematüre olarak dünyaya geldi.

650 gram doğan ve ailenin Y.A., adını verdiği erkek bebek, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alındı. Çift, 2 ay sonra kendilerine verilen bebekle hastaneden ayrıldı.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Ancak yıllar sonra yapılan kan tahlillerinde Y.A.’nın kan grubunun aile bireyleriyle uyuşmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine aile, özel bir klinikte DNA testi yaptırdı. Test sonucunda bebek Y.A. ile baba Z.A. ve anne M.A. arasında biyolojik bağ bulunmadığı belirlendi.

Ailenin başvurusu üzerine Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan resmi DNA testinde de sonuç değişmedi. Raporda Y.A.’nın annesi ve babasının M.A. ve Z.A. olmadığı kesinleşti.

BİYOLOJİK AİLESİNİN BULUNMASI TALEP EDİLDİ

Aile, hastanede yapılan ihmal ve ihmalkarlığın araştırılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Ailenin avukatı tarafından hazırlanan suç duyurusunda, doğum yapılan hastanede o tarihte doğum yapan ve ölü doğum bildirilen ailelerin çocuklarının tespit edilmesi ve Y.A.’nın biyolojik ailesinin bulunması talep edildi.

Ayrıca, ihmali ya da kasıtlı bir şekilde karışıklığa neden olan kişilerin tespit edilip cezalandırılması için kamu davası açılması istendi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 ilde yasa dışı bahis operasyon operasyonu! 70 kişi gözaltında12 ilde yasa dışı bahis operasyon operasyonu! 70 kişi gözaltında
İsrail'in saldırılarında İran'daki sivil konutlara verilen hasarın maliyeti 46 milyon dolarİsrail'in saldırılarında İran'daki sivil konutlara verilen hasarın maliyeti 46 milyon dolar

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Zorunlu eğitimde yeni model! '2+2 sistemi' geliyor: İşte detaylar!

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Zorunlu eğitimde yeni model! '2+2 sistemi' geliyor: İşte detaylar!

Sigaraya zam! Peş peşe açıkladılar... İşte son fiyatlar

Sigaraya zam! Peş peşe açıkladılar... İşte son fiyatlar

Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı! Zeydan Karalar'a tutuklama talebi

Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı! Zeydan Karalar'a tutuklama talebi

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket!

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket!

Özgür Özel, Ahmet Hamdi Çamlı'yı tiye aldı! Suç duyurusunda bulunacaklarını ilan etti

Özgür Özel, Ahmet Hamdi Çamlı'yı tiye aldı! Suç duyurusunda bulunacaklarını ilan etti

Eskişehir'de esrarengiz olay: Evinde ölü bulundu!

Eskişehir'de esrarengiz olay: Evinde ölü bulundu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.