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18 yıllık faili meçhul cinayette yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında işlenen ve 18 yıldır faili meçhul olarak kalan Sedat Ünal cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 yıllık faili meçhul cinayette yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT öncülüğünde oluşturulan özel ekip tarafından yeniden ele alınan cinayet dosyasında, yıllar önce elde edilen kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtları yeniden incelendi. Yapılan değerlendirmelerde, Ünal’ın olay gecesi son olarak görüldüğü ruhsatsız kumarhane ile cesedinin bulunduğu bölge arasındaki hareketlilik ve şüpheliler arasındaki irtibatlar yeniden mercek altına alındı.

18 yıllık faili meçhul cinayette yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı 1

Soruşturma kapsamında Ünal’ın öldürülerek atıldığı değerlendirilen bölgeye geldiği belirlenen Murat B. ve Hakan G. ile maktulle kumarhanede birlikte oyun oynadığı tespit edilen Durdu T. ve Yılmaz B., kumarhane işletmecisi Tahsin G. ile olay sırasında kumarhanede bulunan Tarkan G. ve Akif G. hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldı.

18 yıllık faili meçhul cinayette yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı 2

KAYSERİ VE ANTALYA’DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Kayseri ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemleri için Nevşehir’e getirildi.

18 yıllık faili meçhul cinayette yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı 3

Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKAN GÜRLEK AÇIKLAMIŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 Eylül’de yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal’ın dosyasının yeniden ele alındığını açıklamıştı. Gürlek, yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldığını duyurmuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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