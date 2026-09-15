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Meksikalı ünlü yayıncı canlı yayında yanardağ patlamasına denk geldi: O anlar kameraya böyle yansıdı

"Maestro Shifu" adıyla bilinen Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas, Guatemala’da bir dağa tırmanırken yaptığı canlı yayın sırasında yanardağ patlamasına denk geldi. Acatenango ve Fuego ikiz yanardağlar olarak bilinirken, Fuego Yanardağı dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor.

Meksikalı ünlü yayıncı canlı yayında yanardağ patlamasına denk geldi: O anlar kameraya böyle yansıdı

Guatemala’daki Fuego Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Guatemala’da Acatenango Yanardağı’na tırmanırken sosyal medya platformu Kick’te canlı yayın yapan "Maestro Shifu" adıyla bilinen Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas eşsiz bir olaya denk geldi.

Meksikalı ünlü yayıncı canlı yayında yanardağ patlamasına denk geldi: O anlar kameraya böyle yansıdı 1

Fuego Yanardağı’nın patladığı anı anbean kayıt altına aldı.

Meksikalı ünlü yayıncı canlı yayında yanardağ patlamasına denk geldi: O anlar kameraya böyle yansıdı 2

CANLI YAYIN YAPARKEN YANARDAĞ PATLADI

Acatenango ve Fuego ikiz yanardağlar olarak bilinirken, Fuego Yanardağı dünyanın en aktif yanardağlarından biridir.

Meksikalı ünlü yayıncı canlı yayında yanardağ patlamasına denk geldi: O anlar kameraya böyle yansıdı 3

Meksikalı ünlü yayıncı canlı yayında yanardağ patlamasına denk geldi: O anlar kameraya böyle yansıdı 4

Acatenango ise şu an uykuda olan sakin bir yanardağdır.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Meksika Yanardağ Canlı yayın
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