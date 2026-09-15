Meksikalı ünlü yayıncı canlı yayında yanardağ patlamasına denk geldi: O anlar kameraya böyle yansıdı

Guatemala’daki Fuego Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Guatemala’da Acatenango Yanardağı’na tırmanırken sosyal medya platformu Kick’te canlı yayın yapan "Maestro Shifu" adıyla bilinen Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas eşsiz bir olaya denk geldi.

Fuego Yanardağı’nın patladığı anı anbean kayıt altına aldı.

CANLI YAYIN YAPARKEN YANARDAĞ PATLADI

Acatenango ve Fuego ikiz yanardağlar olarak bilinirken, Fuego Yanardağı dünyanın en aktif yanardağlarından biridir.

Acatenango ise şu an uykuda olan sakin bir yanardağdır.

"Maestro Shifu" adıyla bilinen Meksikalı yayıncı Adriano Zendejas, Guatemala’da bir dağa tırmanırken yaptığı canlı yayın sırasında yanardağ patlamasına denk geldi. pic.twitter.com/e4YoTZENWq — Mynet (@mynet) September 15, 2026

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır