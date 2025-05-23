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1800 rakımda! Yozgat'taki Çerçialan Göleti doğaseverleri ağırlıyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 1800 rakımda yer alan Çerçialan Göleti, havaların ısınmasıyla doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

1800 rakımda! Yozgat'taki Çerçialan Göleti doğaseverleri ağırlıyor

Çam ağaçları arasındaki gölet, doğal güzelliği, serin havası ve yürüyüş alanlarıyla, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, kamp ve piknik gibi etkinliklerle de doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Ankara'dan bölgeye gelen Veli Demiryürek, "Burası Osmanlı'dan bu yana doğal güzelliğini korumaya devam ediyor. Buradaki gölete çeşitli ördekler, kuşlar geliyor. Burası çok güzel, her yıl mutlaka bu alanı ziyaret etmeye geliyorum." dedi.

Ziyaretçilerden Sadık Dalkıran ise bölgenin doğal yapısını koruduğunu belirterek, "Her yıl mutlaka bu alanı ziyaret ediyorum. Bu doğal güzellikte vakit geçirmeyi seviyorum. Buraya gelen vatandaşlara çevreye duyarlı olmalarını öneriyorum. Doğaya çöp atmamaya dikkat etsinler, doğaya sahip çıkalım. Tüm Yozgatlıları bu güzelliği görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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