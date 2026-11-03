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İstanbul'u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü: Esenyurt ve Ümraniye'de yol çöktü

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle, Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Esenyurt ve Ümraniye'de yollarda çökme meydana geldi. Bir ticari taksi oluşan dev çukura düştü. Maltepe’de ise bir inşaat alanında sağanak sırasında toprak kayması meydana geldi.

İstanbul'u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü: Esenyurt ve Ümraniye'de yol çöktü

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Dışarıda bulunan vatandaşlar, yağıştan korunmak için şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığındı.

İstanbul u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi ne yıldırım düştü: Esenyurt ve Ümraniye de yol çöktü 1

Sağanak nedeniyle kaldırımlarda yürüyen yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış sırasında bazı noktalarda yollarda su birikintileri oluştu. Birikintilerin bulunduğu güzergahlarda ilerleyen araçların hızlarını düşürdüğü görüldü. Sürücüler, su biriken yollarda kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Yağmur nedeniyle trafikte de yavaşlama yaşandı.

İstanbul u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi ne yıldırım düştü: Esenyurt ve Ümraniye de yol çöktü 2

ÇAMLICA KULESİ'NE YILDIRIM DÜŞTÜ

Gök gürültülü sağanak nedeniyle, Üsküdar'da bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi ne yıldırım düştü: Esenyurt ve Ümraniye de yol çöktü 3

Görüntülerde, şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı görüldü.

İstanbul u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi ne yıldırım düştü: Esenyurt ve Ümraniye de yol çöktü 4

ESENYURT'TA TAKSİ ÇUKURA DÜŞTÜ

Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde meydana geldi. Aniden bastıran yağmurun ardından yol çöktü. O sırada caddedeki çukuru fark edemeyen ticari taksi sürücüsü, aracıyla çukura düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çukurdan çıkarılan araçta hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İstanbul u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi ne yıldırım düştü: Esenyurt ve Ümraniye de yol çöktü 5

Yağışın devam etmesiyle birlikte yoldaki çukurun giderek genişlediği görüldü. Ekipler, açılan çukurun çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Cadde üzerinde trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, bölgede ekiplerin çalışmaları sürdü.

İstanbul u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi ne yıldırım düştü: Esenyurt ve Ümraniye de yol çöktü 6

ÜMRANİYE'DE YOL ÇÖKTÜ

Olay, saat 22.30 sıralarında Çakmak Mahallesi Baraj Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, gündüz saatlerinde İSKİ ekipleri tarafından sokakta çalışma yapıldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından yolda çökme meydana geldi. Bu sırada sokakta ilerleyen bir otomobil, çökme nedeniyle oluşan çukura girdi.

İstanbul u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi ne yıldırım düştü: Esenyurt ve Ümraniye de yol çöktü 7

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında çevrede güvenlik önlemi alınırken, olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

MALTEPE'DE İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI

Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Cengiz Sokak’ta meydana geldi. İstanbul'da kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında bir inşaat alanında toprak kayması yaşandı.

İstanbul u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi ne yıldırım düştü: Esenyurt ve Ümraniye de yol çöktü 8

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağı tedbir amaçlı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi ne yıldırım düştü: Esenyurt ve Ümraniye de yol çöktü 9
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Yıldırım Çamlıca Kulesi yol
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