HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Grip aşısı hakkında doğru bilinen 4 yanlış! Uzmanı uyardı

Grip aşısına ilişkin toplumda yaygın olan yanlış bilgiler, aşı konusunda tereddütlere yol açabiliyor. Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, grip aşısının özellikle risk grubundaki kişilerde ağır hastalık ve ölüm oranlarını azaltmada önemli rol oynadığını belirterek, aşı hakkında doğru sanılan 4 yanlışı açıkladı. Uzman isim, grip aşısının yüzde 100 koruma sağlamasa da ciddi komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olduğunu vurguladı.

Grip aşısı hakkında doğru bilinen 4 yanlış! Uzmanı uyardı
Sariye Nur Dönmez

“Aşı yaptırdım ama grip oldum, demek ki işe yaramıyor”, “Hamileyken grip aşısı olunmaz” gibi kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgiler, aşı konusunda tereddütlere neden olabiliyor. Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, grip aşısıyla ilgili doğru bilinen yanlışların özellikle risk grubundaki kişiler açısından önem taşıdığını belirterek, “Grip aşısı yalnızca bireysel korunma açısından değil, toplumdaki bulaşın ve hastalığın ağır seyretme riskinin azaltılması açısından da önem taşıyor. Grip aşısının, influenza virüsünün neden olduğu bronşit, zatürre ve kalp yetmezliğini önlemede etkinliği kanıtlanmış etkili bir araçtır. Risk gruplarında hastalık ve ölüm oranlarını azalttığı gösterilmiştir” diyor.

Gribin (influenza) her yıl küresel ölçekte yaklaşık 1 milyar kişiye bulaşan ve yaklaşık 500 bin kişinin ölümüne neden olabilen mevsimsel bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Evrenkaya, meme kanseri hastalarında da enfeksiyonların tedavilerin ertelenmesine ya da aksamasına neden olabildiğini söylüyor. “Grip aşısı, uygun hastalarda grip enfeksiyonu ve buna bağlı komplikasyon riskini azaltmaya katkı sağlar. Ancak kanser tedavisi gören hastalarda aşının türü ve zamanlaması, uygulanan tedaviye ve bağışıklık durumuna göre hekim tarafından belirlenmelidir” diyen Prof. Dr. Evrenkaya, grip aşısı hakkında doğru sanılan 4 yanlışı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

“AŞI BENİ HASTA ETTİ” : YANLIŞ!

DOĞRUSU: Grip aşısıyla ilgili en yaygın yanlış inanışlardan biri, aşı sonrasında ortaya çıkan hafif ateş, halsizlik veya kas ağrılarının “grip olunduğu” şeklinde yorumlanmasıdır. Oysa uygun şekilde uygulanan inaktif grip aşıları gribe neden olmaz. Aşı sonrasında enjeksiyon yerinde ağrı, hafif ateş, baş ağrısı, kas ağrısı veya halsizlik gibi kısa süreli yan etkiler görülebilir. Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, “Aşıdan sonra ortaya çıkabilecek kısa süreli yakınmalar ile grip hastalığını birbirinden ayırmak gerekiyor. Grip aşısı gribe neden olmaz. Ancak aşı olduktan sonra da başka solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmak mümkün. Bu durum doğrudan aşının etkisiz olduğu anlamına gelmez” diyor.

“GEÇEN YIL AŞI OLDUM, YİNE GRİP GEÇİRDİM” : YANLIŞ!

DOĞRUSU: Grip aşısının yüzde 100 koruma sağlamadığı bilinmesi gereken önemli noktalardan biridir. Aşının etkinliği; dolaşımdaki virüslerle aşıdaki virüslerin uyumu, kişinin yaşı ve sağlık durumu gibi birçok faktöre göre değişebilir. Grip virüsleri sürekli mutasyon geçirir. Aşı üretimi için geçmiş verilerden yararlanılarak, tahmini bir aşı üretilir. Bu nedenle aşılanmış bir kişinin grip geçirmesi, aşının hiçbir koruyucu etkisinin olmadığı anlamına gelmez. Dünya Sağlık Örgütü de etkinliğin sezonlara göre değişebileceğini, ancak aşılamanın gribe bağlı ağır hastalık riskini azaltmada en önemli araçlardan biri olduğunu belirtmektedir.

“HAMİLEYKEN GRİP AŞISI OLUNMAZ” : KISMEN YANLIŞ!

DOĞRUSU: Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya,“Gebelikte grip enfeksiyonunun anne açısından oluşturabileceği riskler daha fazladır. Grip, gebelik döneminde daha ağır seyredebilir ve hastaneye yatış riskini artırabilir. Hamileliğin ilk 3 ayında grip aşısı yapılmaz, sonraki aylarda yapılması tavsiye edilir. Bu nedenle ‘hamileyken kesinlikle grip aşısı olunmaz’ şeklindeki genel bir yaklaşım doğru değil” diyor.

“AŞININ İÇİNDE ZARARLI METALLER VAR” : YANLIŞ!

DOĞRUSU: Grip aşılarının içinde civa ve alüminyum gibi metaller olduğuyla ilgili söylentiler de grip aşısına soğuk bakılmasına neden oluyor. Oysa aşının hangi ürün olduğuna ve formülasyonuna göre içerik farklılıkları olabileceği için “bütün grip aşılarında şu madde vardır” şeklinde genelleme yapılmaması gerekir. Özellikle tek kullanımlık enjektör türündeki aşılar metal içermez. Bu nedenle hastaların kullanacakları aşının içeriğini sağlık profesyonelinden öğrenmesi en doğru yaklaşımdır.

ÖZELLİKLE RİSK GRUBUNDAKİLER DİKKAT!

Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, aşılanmanın özellikle risk grubundaki kişiler için gerekli olduğunu vurgulayarak, yüksek risk gruplarını şöyle sıralıyor;
65 yaş üzerindekiler
Kronik Hastalığı olanlar (Kalp yetmezliği, KOAH, diyabet (şeker), böbrek yetmezliği hastaları)
Sağlık çalışanları
Kreşe giden çocuklar
Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar (Organ nakli olanlar, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar ve kanser hastaları)

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da sağanak yağış: Finans Merkezi'nde bir binaya yıldırım düştü: Esenyurt'ta yol çöktüİstanbul'da sağanak yağış: Finans Merkezi'nde bir binaya yıldırım düştü: Esenyurt'ta yol çöktü
Her 6 yetişkinden birini etkiliyor! Migreni tetikleyen 8 etkenHer 6 yetişkinden birini etkiliyor! Migreni tetikleyen 8 etken

Anahtar Kelimeler:
Aşı grip aşısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

"19 yeni il" listesi ilk kez paylaşıldı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Özel uçak yerleşim bölgesine düştü, çok sayıda ölü var! 600 kişi tahliye edildi: Trump detayı

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu! İstanbul'a davet edildi

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Pınar Altuğ'u öpmedi! Sahnede ilginç anlar...

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

Otogaza dev zam kapıda! Gece yarısından itibaren tabela değişecek

İsa Karakaş EYT'yi kaçıranlar için yeni kanun teklifinin detaylarını açıkladı

İsa Karakaş EYT'yi kaçıranlar için yeni kanun teklifinin detaylarını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.