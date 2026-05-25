HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

19 yaşındaki Rabia ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Gümüşhane'de kahreden olay! Kız kardeşiyle aynı evde kalan 19 yaşındaki Rabia Yıldız yatağında ölü bulundu. Acı olay kız kardeşinin uyandırmaya çalışmasıyla ortaya çıktı. Ailesi ise haberi alınca sinir krizi geçirdi.

19 yaşındaki Rabia ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Gümüşhane’de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, kız kardeşiyle birlikte kaldığı evde yatağında ölü bulundu.

19 yaşındaki Rabia ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi 1

KIZ KARDEŞİ UYANDIRMAK İSTEDİ

Olay, Çamlıca Mahallesi Sebahattin Aytaç Caddesi üzerindeki 3 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi olan ve kız kardeşiyle birlikte evin orta katında yaşayan 19 yaşındaki Rabia Yıldız’ı sabah saatlerinde uyandırmak isteyen kız kardeşi, genç kızı yatağında hareketsiz halde buldu.

19 yaşındaki Rabia ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi 2

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rabia Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

19 yaşındaki Rabia ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi 3

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından eve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, anne Yıldız’ın feryatları yürek dağladı.

19 yaşındaki Rabia ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi 4

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan genç kızın ölüm nedeni ile ilgili yapılacak otopsi sonrası durumunun netlik kazanması bekleniyor.

19 yaşındaki Rabia ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da 17 yıl hapis cezalı firari yakalandıSamsun’da 17 yıl hapis cezalı firari yakalandı
Kurban Bayramı’nda Çanakkale’de doluluk oranı yüzde 100’e ulaşacakKurban Bayramı’nda Çanakkale’de doluluk oranı yüzde 100’e ulaşacak

Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.