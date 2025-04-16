HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

19 yıldır kayıptı! Kızlarını yapay zekayla canlandırılan fotoğrafıyla arıyorlar! "Tek umudum ölmeden görmek"

İzmir'de 19 yıl önce ailesiyle gittiği piknikte kaybolan ve o dönem 5 yaşında olan İlayda Taşçı'nın ailesi, bugün 24 yaşında olan kızlarının son halini yapay zekayla canlandırıp arıyor. Bedriye-Saim Taşçı çifti, kızlarının fotoğraflarını duvarlara yapıştırıp, yolda karşılaştıkları kişilere gösteriyor. Saim Taşçı, "Kızımın öldüğünü düşünmüyorum. Aramaya devam ediyorum. Tek umudum ölmeden görmek" dedi.

19 yıldır kayıptı! Kızlarını yapay zekayla canlandırılan fotoğrafıyla arıyorlar! "Tek umudum ölmeden görmek"

Buca ilçesinde yaşayan Bedriye Taşçı, 9 Nisan 2006'da, kızı İlayda Taşçı'yı da alıp, akrabalarıyla Kaynaklar mevkisine pikniğe gitti. Akşama kadar vakit geçiren Bedriye Taşçı, eve dönmek üzere hazırlık yaptığı sırada, İlayda'yı göremedi. Taşçı ve o sırada yanında olan akrabaları, kendi çabalarıyla bölgeyi aradı ancak sonuç alınamadı. Taşçı, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, İlayda'nın kaybolduğu bölgeyi aradı ve gidebileceği yerleri kontrol etti. Köpeklerle piknik alanını günlerce arayan jandarma ekipleri, olay günü o bölgede bulunan 12 bin 120 kişinin cep telefonu kayıtlarını da inceledi, 214 kişi üzerinde yoğunlaşıldı. Tespit edilen şüphelilerin evleri ve iş yerleri arandı. Yüzlerce ihbarı değerlendiren jandarma, binlerce kişiyi sorguladı ancak yıllar süren çalışmadan sonuç alınamadı.

_McMBBQV218jbyY_vs73vmfLjLh3Bk3m

KAMERALAR DA İNCELENDİ

İlayda'nın piknik alanında top oynayan kuzeninin bir kişinin, küçük kızı otomobile zorla bindirdiğini iddia etmesi üzerine güvenlik kameralarının görüntüleri de incelendi. Ancak kameralarda da bir ize rastlanmadı. Ayrıca İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, çalıntı otomobille yakalanan M.A.A. (16) adlı şüphelinin ifadesinde, kayıp çocuğu kaçırıp, bir aileye sattıklarını, bir kadını altınları için kaçırdıktan sonra öldürüp, gömdükleri ve çok sayıda hırsızlık suçuna karıştıkları iddiası da heyecanlandırdı ancak yapılan araştırmada iddia yalan çıktı.

UMUTLU BEKLEYİŞ

Umutlarını sürdüren Bedriye ve Saim Taşçı çifti, kızlarını aramayı bırakmadı. Gelişen teknolojinin imkanlarını da kullanan çift, kaybolduğunda 5 yaşında olan İlayda Taşçı'nın son halini yapay zekayla canlandırıp eski ve yeni haliyle sokakları geziyor. Duvarlara kızının fotoğrafını yapıştıran, yolda karşılaştığı kişilere gösterip tanıyıp, tanımadığını soran Taşçı çifti, umutlu bekleyişini sürdürüyor.

F6OSeGpuIX4JxLe9ZFIN0dTgYM3DA_cz

Kızını bulmak adına her şeyi yaptıklarını söyleyen Saim Taşçı, "2006 yılında ailecek gittiğimiz piknikte kızım kayboldu. 19 yıl oldu. Herhangi bir haber alamadık. Tek amacımız, kızımı bulmak. Gören varsa yardımcı olmasını istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sonuca kavuşturacağız" dedi.

FhL4epGvX9GnLlEhDj1_iQLGXDi0mWsl

Teknolojinin imkanlarından yararlandıklarını belirten Taşçı, "Yapay zeka yardımıyla kızımın bugünkü halinin nasıl olacağı görüntüsünü çıkarttık. Her yere asıyoruz. Tek umudumuz, İlayda'nın bizi bulması. Yaşı büyüdü. İnşallah o bizi bulacak. 19 yıl az bir zaman değil. Herkesten 1 geceliğine kendisini benim yerime koyup, bize yardım etmesini istiyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım ama sonuca varamadık. Kızımın öldüğünü düşünmüyorum. Peşini bırakmadım. Aramaya devam ediyorum. Tek umudum ölmeden görmek" diye konuştu. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kullanıcılardan rapor geliyor! Çöktü mü?Kullanıcılardan rapor geliyor! Çöktü mü?
Motosiklet kazasında öldü... Motosiklet kazasında öldü...

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Tablet Reis cinsiyet değiştirdi! "Kestirdim"

Tablet Reis cinsiyet değiştirdi! "Kestirdim"

Alanya'da tüyler ürperten olay

Alanya'da tüyler ürperten olay

Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt

Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt

Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.