1915 Çanakkale Köprüsü'nden Tuz Gölü'ne: ETS2 için Türkiye paketi 'Soul of Anatolia' duyuruldu!

SCS Software, Euro Truck Simulator 2'nin genişleyen haritasına eklenecek yeni bölgesini resmen tanıttı. "Soul of Anatolia" (Anadolu'nun Ruhu) olarak adlandırılan bu yeni DLC, oyuncuların ülkemiz Türkiye'nin iç kesimlerine doğru çok daha derin bir yolculuk yapmasına olanak tanıyacak.

KÖPRÜLER, BAŞKENT ANKARA VE TURİSTİK ŞEHİRLER

Geliştirici stüdyo, Steam üzerinden yaptığı duyuruda Anadolu'yu "Türkiye’nin kalbi sayılan geniş ve kültürel açıdan zengin bu bölge, güneşle yıkanmış kıyıların görkemli dağlarla ve uçsuz bucaksız ovalarla buluştuğu benzersiz bir coğrafya" tanımlıyor.

Yolculuk sırasında, oyuncular, DLC paketinin en doğu noktası olan Aksaray'a kadar uzanan bir güzergahta taşımacılık yapabilecekler. Ayrıca dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yanı sıra Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi önemli yapılar da görülebilecek.

Başkent Ankara'nın bölgenin en önemli kavşak noktası ve Anadolu’nun kalbi olarak nitelendirildiği duyuruya göre; DLC'de Tuz Gölü'nün yanından ve Antalya ile Alanya gibi turistik şehirlerden geçmek de mümkün olacak.

BLACK SEA'DEN SONRA İKİNCİ TÜRKİYE PAKETİ

Oyun, Türkiye sınırlarına ilk adımını 2019 yılında yayınlanan ve oyuncuların İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayan "Road to the Black Sea" paketiyle atmıştı. Yeni paket ise kullanıcılara Anadolu'nun tarihi dokusu eşliğinde çok daha geniş bir sürüş alanı sunuyor.

ETS 2 SOUL OF ANATOLIA DLC'SİNİN ÇIKIŞ TARİHİ

"Soul of Anatolia" paketinin kesin çıkış tarihi henüz paylaşılmadı. Stüdyo yetkilileri, projenin halen geliştirme aşamasında olduğunu ve nihai sürüme kadar detayların değişebileceğini belirtiyor. İsteyen oyuncular paketi Steam üzerinden istek listelerine ekleyebiliyor.

Öte yandan İrlanda ve İzlanda, yakında ETS2'ye ekleneceği duyurulan diğer iki ülke oldu.