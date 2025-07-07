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1923'e 'kanlı darbe' dedi, Ahmet Hamdi Çamlı tepkilere rağmen bir de Instagram'dan reklam verdi

Daha önce FETÖ liderini övdüğü paylaşımlarla gündeme gelen eski AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı bu kez de Cumhuriyet'i hedef almıştı. Tepkileri bir anda üzerine çeken Çamlı, çıtayı daha da yükseltti. Gelen eleştirilere aldırmayan Çamlı, 1923’e "Kanlı Darbe" dediği paylaşımını Instagram’dan reklam vererek paylaştı.

1923'e 'kanlı darbe' dedi, Ahmet Hamdi Çamlı tepkilere rağmen bir de Instagram'dan reklam verdi

TBMM’de başkanlık teklifine ilişkin görüşmeler esnasında, Genel Kurul’dan “Yeliz Adaley” isimli bir Twitter hesabından canlı yaptığı ortaya çıkan eski AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yine tepkileri üzerine çekmeyi başardı.

CUMHURİYET'İ HEDEF ALDI, 1923'E 'KANLI DARBE' DEDİ

Daha önce FETÖ lideri Fethullah Gülen'i övdüğü paylaşımlarla gündem olan Çamlı, bu kez de Cumhuriyet'i hedef alan bir paylaşımda bulundu.

1923’e "Kanlı Darbe" dediği paylaşımında Çamlı, şu ifadeleri kullandı:

"Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni, Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!"

1923 e kanlı darbe dedi, Ahmet Hamdi Çamlı tepkilere rağmen bir de Instagram dan reklam verdi 1

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ, ALDIRIŞ BİLE ETMEDİ

Çamlı'nın paylaşımı sosyal medyada tepkilere yol açarken, son yaptığı hamle 'pes' dedirtti.

BİR DE 'REKLAM' VEREREK PAYLAŞTI

Gelen tepkilere rağmen geri adım adım atmayan Çamlı, bu kez de 1923’e "Kanlı Darbe" dediği paylaşımını Instagram’dan reklam vererek paylaştı.

1923 e kanlı darbe dedi, Ahmet Hamdi Çamlı tepkilere rağmen bir de Instagram dan reklam verdi 2

Öte yandan Ahmet Hamdi Çamlı'nın 2017 yılında Fethullah Gülen ile ilgili yaptığı paylaşım yıllar sonra gündem olmuş, tepkiler gecikmemişti.

İşte o paylaşım;

1923 e kanlı darbe dedi, Ahmet Hamdi Çamlı tepkilere rağmen bir de Instagram dan reklam verdi 3

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hamdi Çamlı Cumhuriyet
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