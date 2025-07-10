1992'den itibaren en yüksek vaka sayısı! Büyük salgını bile geride bıraktı: 2025’te kızamık vakaları 33 yılın tepesinde!

ABD, 2025’in ilk yarısında kızamık vakalarında rekor bir artışla sarsılıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 1.288 doğrulanmış vaka ile 1992’den bu yana en yüksek seviyenin kaydedildiğini duyurdu. Aşılama oranlarındaki düşüş ve tartışmalı sağlık politikaları, salgının başlıca nedenleri olarak gösteriliyor.

AŞISIZ BİREYLER RİSK ALTINDA

Ülke genelinde eyaletlerin üçte ikisinden fazlasında kızamık vakaları bildirildi. CDC, yılbaşından bu yana 27 ayrı salgın yaşandığını ve üç kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerden ikisinin aşısız çocuklar olduğunu duyurdu. Vakaların büyük çoğunluğu aşısız bireylerden oluşuyor.

ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ VAKALARI ETKİLEDİ

Uzmanlar, kızamık vakalarındaki artışın temel nedeninin çocukluk dönemi aşı oranlarındaki düşüş olduğunu vurguluyor. CDC verilerine göre, 2023-2024 eğitim yılında anaokulu öğrencilerinin aşılama oranı %93’ün altına geriledi. Bu oran, 2019-2020’de %95’ti. Kızamığın yayılmasını önlemek için gereken %95’lik toplum bağışıklığı eşiği artık sağlanamıyor.

TRUMP YÖNETİMİNİN AŞI POLİTİKALARI TARTIŞMA YARATTI

Trump yönetimi, kamu sağlığı için kritik olan aşılama desteklerini geri çekti. Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın, kızamık aşısı ile otizm arasında bilimsel temeli olmayan iddiaları desteklemesi ve CDC’nin Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi’ni aşı karşıtlarıyla yenilemesi, politikaları daha da tartışmalı hale getirdi. Komite, çocukluk ve yetişkin aşılama takvimlerini yeniden değerlendirme kararı aldı.

TEKSAS’TAKİ SALGIN KONTROL ALTINA ALINIYOR

Bloomberg’in haberine göre, 2025’teki kızamık artışı, Batı Teksas’taki Mennonite topluluğunda başlayan salgınla tetiklendi. Teksas’ta yılbaşından bu yana 753 vaka kaydedilirken, salgının merkezi Gaines County’de aşılama oranlarının artmasıyla vaka sayıları düşüşe geçti.