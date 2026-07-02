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2,5 ay sürdü: Yaşlı çifti 'polisiz' diyerek 100 milyon lira dolandırdılar! Tatlı bile ikram etmişler...

Son dönemde kendisini emniyet mensubu ve asker olarak tanıtarak vatandaşları dolandıranların sayısı artmaya başladı. Yeni vakanın adresi ise Bursa... Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı bir çifti 2,5 ay boyunca toplamda 100 milyon lira dolandırdılar. Ardından sözde operasyonun tamamlandığını söyleyen pişkin dolandırıcılar yaşlı çifte tatlı bile ikram etti. 6 aylık takibin ardından dolandırıcılar yakayı ele verdi.

2,5 ay sürdü: Yaşlı çifti 'polisiz' diyerek 100 milyon lira dolandırdılar! Tatlı bile ikram etmişler...

Şüpheliler, yurt dışından temin ettikleri açık hatlarla yaşlı çifti arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Çifte, adlarına çok sayıda telefon hattı ve banka hesabı açıldığını, bu hesapların terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, "Sizinle iş birliği yapacağız. Evinizde arama yapıp ziynet eşyalarınızda parmak izi incelemesi yapacağız" yalanıyla mağdurları korkutup yönlendirdi.

2,5 ay sürdü: Yaşlı çifti polisiz diyerek 100 milyon lira dolandırdılar! Tatlı bile ikram etmişler... 1

YAŞLI ÇİFTİN ZARARI 100 MİLYON LİRA!

Şüpheliler bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 250 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını teslim aldı. Bununla da yetinmeyen çete, mağdurların kredi kartlarını kullanarak paravan şirketler üzerinden yaklaşık 7 milyon 600 bin liralık harcama yaptı. Yaşlı çiftin üzerlerine kayıtlı 7 gayrimenkul ise gerçek değerinin çok altında sattırıldı.

2,5 ay sürdü: Yaşlı çifti polisiz diyerek 100 milyon lira dolandırdılar! Tatlı bile ikram etmişler... 2

Dolandırıcılar, suçun ortaya çıkmasını engellemek için mağdurların telefonundaki mesajlaşmaları ve tüm dijital delilleri sildirmek amacıyla eve eleman gönderdi. Yaklaşık 2,5 ay boyunca devam eden dolandırıcılık sürecinin sonunda ise çete üyeleri, "Operasyon tamamlandı, gözünüz aydın" diyerek yaşlı çifte tatlı ikram edip evden ayrıldı. Çiftin toplam zararının yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirlendi.

2,5 ay sürdü: Yaşlı çifti polisiz diyerek 100 milyon lira dolandırdılar! Tatlı bile ikram etmişler... 3

6 AY TAKİP EDİLDİLER

Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada ilk aramaların yurt dışından yapıldığı tespit edildi. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip kapsamında 40 farklı güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntü incelendi ve şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi.

2,5 ay sürdü: Yaşlı çifti polisiz diyerek 100 milyon lira dolandırdılar! Tatlı bile ikram etmişler... 4

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Rize, Artvin, Aydın, Konya ve Sarp Sınır Kapısı’nda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 araca da el konuldu.

2,5 ay sürdü: Yaşlı çifti polisiz diyerek 100 milyon lira dolandırdılar! Tatlı bile ikram etmişler... 5

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişi savcılıkça serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

2,5 ay sürdü: Yaşlı çifti polisiz diyerek 100 milyon lira dolandırdılar! Tatlı bile ikram etmişler... 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bursa
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