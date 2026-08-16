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Ordu’da park halindeki motosiklette yangın

Ordu’nun Fatsa ilçesinde park halinde bulunan motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak hasar gördü.

Ordu’da park halindeki motosiklette yangın

Yangın, Kurtuluş Mahallesi İsmail Hanigaz Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail D.'ye ait 55 AKM 534 plakalı motosiklet, park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Ordu’da park halindeki motosiklette yangın 1

MOTOSİKLET SEYİR HALİNDE ALEVLERE TESLİM OLDU

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Ordu’da park halindeki motosiklette yangın 2

Motosiklette maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ordu motosiklet
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