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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Çorum'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü B.D., ağır yaralandı. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 23.45 sıralarında Ulukavak Mahallesi Güneşevler 5’inci Sokak ile Güneşevler 8’inci Sokak’ın kesişiminde meydana geldi. B.D. yönetimindeki 19 AHA 953 plakalı motosiklet ile A.D. yönetimindeki 19 ADD 355 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı 1

MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan B.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı 2

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çorum motosiklet kazası
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