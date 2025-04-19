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2 bin 900 rakımdaki ters laleleri görmek için geldiler

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Binboğa Dağları'ndaki sarp kayalıklarda bulunan ters laleleri görmek isteyen amatör ve profesyonel dağcılar 2 bin 900 rakıma kadar çıktı.

2 bin 900 rakımdaki ters laleleri görmek için geldiler

2 bin 900 metre yükseklikteki Binboğa Dağları'nda sarp kayalıların arasında bulan ve ‘Ağlayan Gelin' olarak da bilinen ters laleler, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile dağcıların ilgisini çekiyor. Ömrü 15-20 gün olan ters laleleri görmek isteyen gruplar güzel havayı fırsat bilerek 2 bin 900 rakıma kadar çıktı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentten gelen dağcılar, hem spor yaptı hem de eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

Ankara gelen Cemil Talu, "16 kişi laleler için geldik. Geçen yıl gelmiştim. Yerel rehber laleleri gezdirmişti. Harika bir manzara. Arkadaşlarım bahsetmişti bana ama burada böyle laleler olabileceği aklıma gelmemişti. Geçen yıl geldiğimde çok şaşırmıştım. Buraya 4 dağcılık grubu olarak etkinlik düzenledik. Hem laleleri görelim hem de tırmanış yapalım diye buraya geldik" dedi.
Bu kültürel mirası sonraki nesillere aktarmak istediklerini belirten Afşin Kültür Sanat Derneği Başkanı Selçuk Kösebalaban ise, "Bu sene ters lalleri görmeye geldik, fotoğraf grubuyla bu geziyi gerçekleştirdik. Ters laleler Afşin için önemli bir bitki.
Türkiye'nin birçok yerinde ters lale var. Fakat ömrü 15-20 gün olan bu bitki Afşin'in 4-5 bölgesinde" ifadelerini kullandı.
Birçok ilden misafirlerin geldiğine değinen Kösebalaban, "Dağcılık ekipleri ters laleyi ziyaret etti. Burada ziyaretçilerden istediğimiz en önemli konu ters lalelerimiz çok kıymetli. Sökülmesi veya zarar verilmesi yasak. Çok ciddi para cezaları var. Gelen ziyaretçilerden isteğimiz bizlere emanet olan bu kültürel mirasımızı sonraki nesillere aktarmak" şeklinde konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kahramanmaraş
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