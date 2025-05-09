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2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç! Cumhur İttifakı'nın kalesinde oyları eridi... Genel seçim anketinde makas ciddi şekilde açıldı

Geçen haftalarda CHP'nin Yozgat'ta yaptığı mitinge katılım dikkat çekmişti. CHP, mitingin ardından bir de Yozgat genelinde anket yaptırdı. Ortaya çıkan sonuçlar ise oldukça dikkat çekici. Cumhur İttifakı'nın en çok oy aldığı illerden biri olan Yozgat'ta oyları ciddi şekilde erirken, CHP'de de gözle görülür bir artış yaşandı. Öte yandan Sonar'ın yaptığı genel seçim anketinde de CHP ile AK Parti arasındaki makasın ciddi şekilde açıldığı görüldü. İşte dikkat çeken 2 farklı anketin tüm detayları...

2 farklı anket 2 dikkat çeken sonuç! Cumhur İttifakı'nın kalesinde oyları eridi... Genel seçim anketinde makas ciddi şekilde açıldı
Melih Kadir Yılmaz

CHP'nin 19 Nisan'da gerçekleştirdiği Yozgat mitingi kamuoyunda oldukça geniş yer bulmuştu. Cumhur İttifakı'nın kalelerinden biri olan Yozgat'ta mitinge ciddi bir katılım sağlanırken, CHP Yozgat çıkarmasının ardından bir de il genelinde anket çalışması yaptırıldı.

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YOZGAT'TA CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYU YÜZDE 66,9'DAN YÜZDE 51,8'E GERİLEDİ

Ceren Bayar'ın haberine göre Cumhur İttifakı 2023 genel seçimlerinde yüzde 66,9 oy aldığı Yozgat'ta bu oran yüzde 51,8'e geriledi. AK Parti'nin yüzde 43,5 olan oy oranı 36,1'e, MHP'nin ise 23,4 olan oy oranı 15,7'ye düştü. CHP ise kentte aday çıkarmadığı 2023 seçimlerinde ölçülememişti. Ancak ankette CHP’ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 29,5’e ulaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğu senaryoda sonuçlar şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı seçimi senaryosunda, kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan yüzde 49,4, İmamoğlu ise yüzde 38,7 oy alıyor. Erdoğan ilk turda yüzde 50 barajını aşamıyor. İkinci turda Erdoğan yüzde 57,7 ile ipi göğüslerken, İmamoğlu yüzde 42,3’te kalıyor. Bu sonuç bile CHP açısından bir sıçrama olarak nitelendirildi. 2023 seçimleriyle kıyaslandığında İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na göre Yozgat’ta tam 18,7 puan fazla oy alıyor.

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YOZGATLI SEÇMENİN BÜYÜK KISMI İMAMOĞLU HAKKINDAKİ İDDİALARA İNANMIYOR

Ankette İmamoğlu ile ilgili sorular da yöneltildi. İmamoğlu'nun tutuklanmasını doğru bulanların oranı yüzde 42 olurken, yüzde 58'i ise tutuklanma olayına karşı olduğunu bildirdi. Yolsuzluk iddialarına inananların oranı yüzde 36 olurken, yüzde 64'lük bölüm ise yolsuzluk iddialarının doğru olmadığını aktardı. Terör suçlamalarıyla ilgili soruda ise yüzde 74'lük kesim terör suçlamasına inanmadığını ifade etti. Öte yandan Yozgatlı seçmenin yüzde 53'ü ise erken seçim yapılması gerektiğini düşünüyor.

SONAR'DAN DİKKAT ÇEKEN ANKET! MAKAS AÇILDI

Ayrıca Sonar Araştırma'nın sadece VIP üyelerine gönderdiği 126 sayfalık ‘Türkiye’nin Tercihleri’ isimli araştırmasının sonuçları da ortaya çıktı. Ankette 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' sorusu katılımcılara yöneltildi.

ARADAKİ FARK 6 PUAN

Sonar'ın anketine göre katılımcıların yüzde 36,2'si CHP'ye oy vereceğini bildirdi. AK Parti'ye oy verenlerin oranı ise 30,2'i oldu. Bu ankete göre CHP ile AK Parti arasındaki oy farkı ise yüzde 6 oldu.

Ankete göre diğer partilerin oy oranları şu şekilde oldu:

DEM Parti: Yüzde 8.2

MHP: Yüzde 7.6

İYİ Parti: Yüzde 7.2

Zafer Partisi: Yüzde 4.6

YRP: Yüzde 3.9

Diğer partilerin oy oranı ise yüzde 1.7 olarak hesaplandı.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Yozgat CHP ak parti anket
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