2 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! 15 gözaltı

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen uzun süreli teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Sapanca ile Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 616 fişek, 24 şarjör, 10 kabza, 4 namlu ve 4 sürgü ele geçirildi. Ayrıca silah üretimi, montajı ve tadilatında kullanıldığı değerlendirilen 1 masaüstü freze makinesi, 1 masaüstü torna tezgâhı, 1 masaüstü matkap tezgâhı, 1 masaüstü taşlama makinesi, 3 matkap, 2 mengene, 5 çelik törpü, 4 tornavida, 4 vidalı kumpas, 7 farklı ebatta matkap ucu ve 4 taşlama motor ucu bulundu.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 5'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır