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2 kadını öldürmekten 2 ayrı müebbet hapis cezası bulunan firari yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2 kadını öldürmekten hakkında 2 kez müebbet cezası verilen firari G.S. (53), polisin düzenlediği baskınla yakalandı.

2 kadını öldürmekten 2 ayrı müebbet hapis cezası bulunan firari yakalandı

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Araştırmada 2019 yılında İzmir'in Çiğli ilçesinde öldürülen 2 kadın ile ilgil gerçekleştirilen yargılamada hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kezı müebbet ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.S. (53) isimli firari, saklandığı adreste yakalandı.

Cinayet zanlısı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne götürülen G.S., cezaevine gönderildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka emniyet genel müdürlüğü
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