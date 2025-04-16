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2 katlı binada çıkan yangın, yanında bulunan 3 katlı binaya sıçradı: 1 ölü

Zonguldak’ta iki katlı bir binada çıkan yangın büyüyerek yan tarafında bulunan üç katlı binaya sıçradı.

2 katlı binada çıkan yangın, yanında bulunan 3 katlı binaya sıçradı: 1 ölü
Çiğdem Sevinç

Zonguldak’ta iki katlı bir binada çıkan yangın büyüyerek yan tarafında bulunan üç katlı binaya sıçradı. Yangın neticesinde iki katlı evde yaşadığı öğrenilen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak’ta gece saatlerinde Karaelmas Mahallesi Rıza Ulusman Sokak üzerindeki iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın, evi tamamen sardı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, hemen yanındaki üç katlı evin en üst katına sıçradı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri hızla harekete geçti. Mahallelinin yardımıyla evde bulunanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede önlem aldı, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti.
Yangında iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı ev de çatısıyla beraber ciddi hasar gördü. İki katlı evde yaşadığı öğrenilen Metin Darıcı’nın ise yapılan incelemede cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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yangın
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