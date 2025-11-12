HABER

2 kişiden çekilmelerini istedi! Bir anda pompalıyla ateş açtı

Ufuk Dağ

Bursa'da akılalmaz olay! Pompalı tüfekli bir saldırgan kaldırımda duran iki kişiye kenara çekilmelerini söyledikten sonra restoranı kurşun yağmuruna tuttu. Kenara çekilen iki kişi yaşadıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemezken saldırgan koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa'da bir restoranın önüne gelip, kaldırımda sohbet eden 2 kişiden kenara çekilmelerini isteyen kimliği belirsiz kişi, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, ekim ayında Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üstündeki bir restoranın önüne yaya olarak elinde pompalı tüfekle gelen kişi, önce kaldırımda sohbet eden kişilerden kenara çekilmesini istedi, ardından iş yerine ateş açıp koşarak kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Görüntülerde; elindeki pompalı tüfekle restoran önüne gelen şüphelinin, kapı önünde duran 2 kişiye eli ve başıyla işaret edip çekilmelerini istediği, sonra da restorana ateş açıp kaçtığı görüldü. 2 kişinin, şaşkınlıkla şüphelinin arkasından baktıkları anlar da görüntüye yansıdı. Polis ekipleri, başında şapka ve yüzünde maske olan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

