Bolu Dağı Tüneli çıkışında 6 araçlı zincirleme kaza

Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İstanbul istikametinde ulaşımın uzun süre tek şeritten sağlandığı kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bolu Dağı Tüneli çıkışında 6 araçlı zincirleme kaza

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Bölgede etkisini artıran kar yağışı ve kayganlaşan zemin nedeniyle, İstanbul istikametine seyir halinde olan 6 araç kontrolden çıkarak birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, otoyolun İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi.

Bolu Dağı Tüneli çıkışında 6 araçlı zincirleme kaza 1

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Bolu Dağı Tüneli çıkışında 6 araçlı zincirleme kaza 2

O ANLAR KAMERADA

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Öte yandan, kaza sonrası yaşananlar ve araçların durumu yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

