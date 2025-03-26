2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı komşu kavgasında anneye 39, oğluna 46 yıl hapis

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, apartmanda komşular arasında çıkan kavgada, bıçakla Ahmet Avcı'yı (52) ve kızı Ebru Avcı’yı (25) öldüren, Mustafa ve Fatma Avcı’yı da yaralayan Hakan Yiğit (39) ve annesi Tülay Yiğit’in (59) yargılandığı davada Gebze 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti; Hakan Yiğit’e ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ ve ‘haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan toplam 46 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tülay Yiğit’e ise ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ ve ‘haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan toplam 39 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Olay, 15 Ağustos 2021’de Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit ile daha önce ses, rahatsızlık verme, binaya kamera sistemi kurulması gibi sebeplerle husumetli oldukları aynı apartmandaki komşuları Avcı ailesi arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine saldırırken, Hakan ve Tülay Yiğit karşı aile üyelerinden Ahmet, eşi Fatma ve kızı Ebru Avcı ile kardeşi Mustafa Avcı'yı binanın kapısının önünde defalarca bıçakladı. Ahmet Avcı olay yerinde, kızı Ebru Avcı da kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti, eşi Fatma Avcı ve kardeşi Mustafa Avcı ise tedavileri sonrası taburcu oldu. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Tülay ve Hakan Yiğit tutuklandı.

Gebze 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan davanın 12’nci duruşmasında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada savcı tüm taraflara ceza talebinde bulundu. Mütalaada taraflar arasında daha önce komşuluk ilişkileri nedeniyle polis ve adliyeye yansımış anlaşmazlıklar olduğu, sanık Hakan Yiğit’in bu sebepler nedeniyle kendi evine kamera taktırdığı belirtildi. Olay günü sanık anne ve oğlunun ellerinde poşetlerle market alışverişinden döndükleri, öldürülen Ahmet Avcı’nın ağabeyi Mustafa Avcı’nın ise pikniğe gitmek amacıyla Ahmet’in evine gittiği ve sigara içmek için dışarıda olduğu sırada sanıklara yönelik ‘Akıllı ol seni aldırırım’ cümlesi kullanmasının ardından sanıklar ile Avcı arasında tartışma çıktığı mütalaada yer aldı.

Otopsi raporunun da yer aldığı mütalaada, Ebru Avcı’nın vücudunda 12 kesici ve delici alet yarası, Ahmet Avcı’nın vücudunda ise 5 kesici delici alet yarasının bulunduğu belirtildi. Fatma Avcı ve Mustafa Avcı’nın da yaralandığı ve bu durumun kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğunun belirlendiği mütalaada yer aldı. Savcı, sanıkların Ahmet ve Ebru Avcı’nın ölümüne neden olduğu, Fatma ve Mustafa Avcı’ya ise öldürücü bölgelerine birden fazla kez vurmaları nedeniyle ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlediklerine kanaat getirdi.

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Duruşmada tutuklu sanıklar Hakan ve annesi Tülay Yiğit, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Hakan Yiğit, olay nedeniyle pişman olduğunu, karşı tarafın kendilerini birçok kez tahrik ettiğini söyleyerek annesi ve kendisi hakkında tahliye istedi. Tutuklu sanık Tülay Yiğit eylemde kastının olmadığını belirterek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Hakan Yiğit’i, Ahmet ile Ebru Avcı’ya yönelik 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 30 yıl, Fatma ve Mustafa Avcı’ya yönelik 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl 6 ay olmak üzere toplam 46 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. Tülay Yiğit'e ise 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 9 ay olmak üzere toplam 39 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Öte yandan Fatma Avcı’ya, Hakan Yiğit ve Tülay Yiğit’e yönelik eylemleri nedeniyle verilen 22 ay 14 gün hapis cezasında hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verildi. (DHA)