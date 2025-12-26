HABER

2 kişinin ölümüne sebep olan zanlılar adliyede

Tokat’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 24 Aralık’ta Kemalpaşa köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile Rıza Aslan Genç (30), Yiğit Genç (14) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G. ve Ş.G.’nin silah kullandığı öne sürüldü. Olayda ağır yaralanan Rıza Aslan Genç ile Yiğit Genç kaldırıldıkları Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne hayatını kaybetti. Olayda yaralanan E.Y.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.G. ve Ş.G., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

