HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu sınır noktasında

2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Hakkari Valisi Ali Çelik ile birlikte sınırın uç noktasında yer alan askeri üs bölgelerini ziyaret etti. Beraberlerindeki heyetle üs bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Çelik ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu, devletin güvenliği için 24 saat görev yapan kahraman Mehmetçiğe teşekkür ederek, görevlerinde kolaylıklar diledi.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu sınır noktasında
  1. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Vali Ali Çelik ve beraberindeki heyetle birlikte İran-Irak-Türkiye sınırlarının kesiştiği en uç noktada yer alan Şemdinli ilçesi Tekeli köyüne bağlı 2867 rakımlı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Fidan Hudut Karakolu’nu ziyaret etti.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu sınır noktasında 1

2801 RAKIMLI ŞEHİT TOPÇU TEĞMEN FİKRET DİNÇER ÜS BÖLGESİNE ZİYARET

Vali Çelik ve Korgeneral Topaloğlu, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, sınır güvenliğini sağlayan kahraman Mehmetçiğe teşekkür edip, görevlerinde başarılar diledi. Vali Çelik ve Korgeneral Topaloğlu’nun bir sonraki ziyaret noktası ise 2801 rakımlı Şehit Topçu Teğmen Fikret Dinçer Üs Bölgesi oldu.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu sınır noktasında 2

MEHMETÇİĞE TEŞEKKÜR EDEREK, GÖREVLERİNDE KOLAYLIKLAR DİLEDİ

Beraberlerindeki heyetle üs bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Çelik ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu, devletin güvenliği için 24 saat görev yapan kahraman Mehmetçiğe teşekkür ederek, görevlerinde kolaylıklar diledi.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu sınır noktasında 3

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da acı olay! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulunduSamsun'da acı olay! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Şırnak'ta otomobil koyunlara çarptı! 7 koyun telef olduŞırnak'ta otomobil koyunlara çarptı! 7 koyun telef oldu

Anahtar Kelimeler:
Hakkari ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Victor Osimhen'e 150 milyon Euro teklif! Galatasaray'ın kafası şimdi çok ama çok karışacak...

Victor Osimhen'e 150 milyon Euro teklif! Galatasaray'ın kafası şimdi çok ama çok karışacak...

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.