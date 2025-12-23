Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi: "Bunu kime, nasıl izah edeceksiniz"

Milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği yeni yılda uygulanacak asgari ücret, 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Asgari ücret miktarına yüzde 27 artış uygulandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP LİDERİ ÖZEL: "2026 GEÇİM DEĞİL SEÇİM YILI OLACAK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ülkede havaalanını, köprü, yol işleten zenginlere geçiş garantisi var ama asgari ücretlilere geçim garantisi yok! İşte Ak Parti’nin kara düzeni budur! Kimse yanlışa düşmesin" açıklamasında bulundu. Özel, şu ifadeleri kullandı;

"AK Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti %27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı. Bugün resmi açlık sınırı 30.000 liradır. Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır. Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39.000 lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan Ak Parti sokağın sesini duymadı, 2026’nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti. Bu ülkede havaalanını, köprü, yol işleten zenginlere geçiş garantisi var ama asgari ücretlilere geçim garantisi yok! İşte Ak Parti’nin kara düzeni budur! Kimse yanlışa düşmesin. Bu rakamın, bu rezaletin tek sorumlusu Sayın Erdoğan’dır. 25,1 milyon insanın imza vererek ‘git’ dediği, bu dakikalarda milyonlarca çalışanın başını öne eğdiren Erdoğan, artık sandıktan kaçamaz. 2026 geçim yılı olamayacağına göre 2026 seçim yılıdır!!!"

FATİH ERBAKAN: "EN AZ 45 BİN! LÜTUF DEĞİL, AYAKTA KALABİLMENİN ASGARİ ŞARTI"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:

Yeniden Refah Partisai Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Bugün açıklanan asgari ücret rakamı, geçim derdiyle boğuşan milyonlarca vatandaşımızın sofrasına adeta ateş düşürmüştür. Asgari ücretin net 28.075 TL olarak ilan edilmesi, hükümetin halkın yaşadığı gerçeklerden ne denli kopuk olduğunun açık bir göstergesidir.

Üstelik Sayın Bakan, bu rakamı açıklarken “popülizm tuzağına düşmedik” ifadelerini kullanmıştır. Bu iktidar, 22 yıldır aziz milletimizi borç, faiz, zam ve vergi ekonomisine mahkûm etmiştir. Milletimiz 2002 yılında “çay-simit hesabından kurtulmak” ümidiyle destek verdiği bu anlayışın, bugün kendisini o günleri bile arar hâle getirdiğini üzülerek görmektedir.

Bizim referansımız popülizm değil, Milli Görüş’tür. Bizim referansımız; işçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 oranlarında zamların yapıldığı 54. Hükümettir. O gün milletin hakkı millete verilmiş, rant muslukları kesilmiş, bolluk ve bereket sağlanmıştır.

Bugün de çözüm nettir. Asgari ücret, bu hayat pahalılığı karşısında en az 45.000 TL olmalıdır. Bu rakam bir lütuf değil, çalışanlarımızın ayakta kalabilmesinin asgari şartıdır.

Emekçiye “kaynak yok” denilirken, faiz lobilerine aktarılan milyarlar, imtiyazlı holdinglerin silinen vergi borçları, israf ve şatafat karşımızda dağ gibi durmaktadır. Rantiyeye cömert davrananlar, konu emekçi olunca kaynak kıtlığını bahane etmektedir.

Aziz milletimiz müsterih olsun. Milli Görüş sözüdür. Bizim iktidarımızda üretimin önünü açmak için işverenimizin üzerindeki ağır vergi ve SGK yükünün önemli bir kısmı devlet tarafından üstlenilecek; “bir maaş işverenden, bir maaş devletten” modeliyle hem emekçi hem işveren korunacaktır.

Rant ekonomisi sona erecek, üretime dayalı ve adil paylaşımı esas alan bir ekonomik düzen mutlaka kurulacaktır.

Artık bu düzenin değişme vakti gelmiştir. Vakit tamamdır, çare bellidir.

ERKAN BAŞ: "SİZ YAPTINIZ, SONUÇLARINI EMEKÇİLER YAŞAYACAK"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, asgari ücretin açılamasının ardından şu ifadeleri kullandı;

"Patronların iktidarı AKP yeni asgari ücreti lütfetmiş: 28 bin 75 TL. Kime sordunuz? Milyonerlere, bankerlere, yandaş baronlarınıza, bir eli yağda bir eli balda bürokratlarınıza. Bu parayla kim geçinecek? Evini geçindirip çocuk okutmaya, kira ödemeye çalışanlar, kredi borcunu geciktirenler.

Siz yaptınız, sonuçlarını emekçiler yaşayacak. Kursağınızda kalsın, sözümüz direniş olsun!"

MUHARREM İNCE: "MUTFAKTA YANGIN VAR, GÜNDEM KİM KİME MESAJ ATMIŞ, KİMİN ÖZELİ NEYMİŞ"

CHP'li Muharrem İnce:

CHP Milletvekili Muharrem İnce, asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından açıklamada bulundu. İnce, şunları dedi;

"Açlık sınırının altında bir asgari ücret açıklandı. Milletin mutfağında yangın var. Vatandaş kirasını ödeyemiyor, benzin istasyonunun önünden geçmeye korkuyor. Emekliler torunlarına harçlık veremiyor, geçinemiyor.

Ama gündem ne? Kim kime mesaj atmış, kimin özeli neymiş... Bırakın bu magazin işlerini. Milletin tenceresi boş, siz milleti dedikoduyla uyutmaya çalışıyorsunuz!"

ZAFER PARTİSİ LİDERİ ÖZDAĞ: "MİLYONLAR AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Milyonlar açlık sınırının altında ücrete, yoksulluk sınırının çok gerisinde bir hayata mahkûm edildi" ifadesini kullandığı açılkamada şu ifadeleri kullandı;

"Asgari ücrete %27 zam yapılarak 2026 yılı için net 28.075 TL belirlenirken, milyonlar açlık sınırının altında ücrete, yoksulluk sınırının çok gerisinde bir hayata mahkûm edildi. Bu tablo zam değil; emeğin ve emekçinin nasıl gözden çıkarıldığının açık göstergesidir. Zafer Partisi olarak asgari ücretliyi, dar ve sabit gelirliyi ve tüm yurttaşlarımızı enflasyona ve hayat pahalılığına ezdirmeyeceğiz."

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI DERVİŞOĞLU: "BUNU KİME, NASIL İZAH EDECEKSİNİZ?"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından asgari ücretle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Açlık sınırının altında bir Asgari Ücret, milyonlarca vatandaşımızı açlığa mahkum etmektir. Bunu kime, nasıl izah edeceksiniz? Emeğin ve alınterinin tokatına hazır olun!"